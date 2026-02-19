Відео
Небезпечна погода скує Україну — попередження від синоптиків на завтра

Небезпечна погода скує Україну — попередження від синоптиків на завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 00:04
Погода 19 лютого — опадів стане менше, але не потеплішає
Сильний сніг та мороз. Фото: Новини.LIVE

В Україні 19 лютого очікується сніжна погода та сильна ожеледиця. Температура повітря опуститься -13 °С, а пориви вітру сягатимутт 15-20 метрів за секунду.

Як повідомляє Новини.LIVE, прогноз дали в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко

Читайте також:

Погода від Укргідрометцентру на 19 лютого

Завтра в Україні очікується помірний сніг, а на південному сході та сході країни дощ з переходом у сніг. Вночі місцями очікується ожеледь. А у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях вночі значний сніг, в західних областях, вдень на Правобережжі місцями невеликий сніг.

На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, ожеледиця. Упродовж дня переважати північно-західний та західний вітер з поривами 7-12 м/с, а вночі у південних та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі пориви збільшаться до 15-20 м/с.

Погода в Україні 19 лютого
Карта температур на 19 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -7...-13 °С, а вдень -3...-9 °С. Протягом доби на південному сході та сході країни очікується 0...-5 °С, а на Закарпатті та в Криму від -3 °С до 2 °С.

Погода на 19 лютого від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, найближчої ночі температура повітря буде низькою на півночі, подекуди у центрі та навіть досягне Одещини. Там очікується -9...-12 °С. На решті території України -4...-9 °С, а на півдні та на Закарпатті близько 0 °С.

Прогноз погоди в Україні 19 лютого
Карта температур в Украъны на 19 лютого. Фото: Метеопост

Вдень у четвер максимальна температура повітря становитиме в Україні -2...-5 °С. На півночі температура повітря опуститься до -7 °С, у південній частині, на південному заході та південному сході від -1 °С до +3 °С. В Криму +4...+7 °С. 

Водночас у південній частині, на сході та подекуди в центральних областях очікується сильний вітер із штормовими поривами.

"Циклон, який сьогодні ще зумовить і зумовлює сніг та мокрий сніг із налипанням мокрого снігу та хуртовинами вже завтра вдень залишить нашу територію", — зазначила синоптик. 

Нагадаємо, синоптики дали невтішний прогноз на завтра для Львова. В місті очікується сильний вітер, ожеледиця. Окрім того, будуть сильні морози. 

Також негода накриє Київ. Очікується сильна ожеледиця, а також можливий помірний сніг. Вітер буде переважно західним, 7-12 м/с. 

погода сніг зима морози синоптик прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
