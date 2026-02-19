Погода на 19 февраля в Украине — осадков станет меньше

Сильный снег и мороз. Фото: Новини.LIVE

В Украине 19 февраля будет холодная и морозная погода со снегом и сильной гололедицей. Кроме понижения температуры, ожидается еще и шквальный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

Как сообщает Новини.LIVE, прогноз дали в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода от Укргидрометцентра на 19 февраля

Завтра в Украине ожидается умеренный снег, а на юго-востоке и востоке страны дождь с переходом в снег. Ночью местами ожидается гололед. А в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью значительный снег, в западных областях, днем на Правобережье местами небольшой снег.

На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, гололедица. В течение дня преобладать северо-западный и западный ветер с порывами 7-12 м/с, а ночью в южных и большинстве центральных областей, днем на Левобережье порывы увеличатся до 15-20 м/с.

Карта температур на 19 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -7...-13 °С, а днем -3...-9 °С. В течение суток на юго-востоке и востоке страны ожидается 0...-5 °С, а на Закарпатье и в Крыму от -3 °С до 2 °С.

Погода на 19 февраля от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, ближайшей ночью температура воздуха будет низкой на севере, местами в центре и даже достигнет Одесской области. Там ожидается -9...-12 °С. На остальной территории Украины -4...-9 °С, а на юге и на Закарпатье около 0 °С.

Карта температур в Украине на 19 февраля. Фото: Метеопост

Днем в четверг максимальная температура воздуха составит в Украине -2...-5 °С. На севере температура воздуха опустится до -7 °С, в южной части, на юго-западе и юго-востоке от -1 °С до +3 °С. В Крыму +4...+7 °С.

В то же время в южной части, на востоке и местами в центральных областях ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

"Циклон, который сегодня еще обусловит и обусловливает снег и мокрый снег с налипанием мокрого снега и метелями уже завтра днем покинет нашу территорию", — отметила синоптик.

Напомним, синоптики дали неутешительный прогноз на завтра для Львова. В городе ожидается сильный ветер, гололедица. Кроме того, будут сильные морозы.

Также непогода накроет Киев. Ожидается сильная гололедица, а также возможен умеренный снег. Ветер будет преимущественно западным, 7-12 м/с.