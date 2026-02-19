Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Морозы не отступят — синоптики предупредили об опасности завтра

Морозы не отступят — синоптики предупредили об опасности завтра

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 00:04
Погода на 19 февраля в Украине — осадков станет меньше
Сильный снег и мороз. Фото: Новини.LIVE

В Украине 19 февраля будет холодная и морозная погода со снегом и сильной гололедицей. Кроме понижения температуры, ожидается еще и шквальный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. 

Как сообщает Новини.LIVE, прогноз дали в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода от Укргидрометцентра на 19 февраля

Завтра в Украине ожидается умеренный снег, а на юго-востоке и востоке страны дождь с переходом в снег. Ночью местами ожидается гололед. А в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью значительный снег, в западных областях, днем на Правобережье местами небольшой снег.

На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, гололедица. В течение дня преобладать северо-западный и западный ветер с порывами 7-12 м/с, а ночью в южных и большинстве центральных областей, днем на Левобережье порывы увеличатся до 15-20 м/с.

Погода в Україні 19 лютого
Карта температур на 19 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -7...-13 °С, а днем -3...-9 °С. В течение суток на юго-востоке и востоке страны ожидается 0...-5 °С, а на Закарпатье и в Крыму от -3 °С до 2 °С.

Погода на 19 февраля от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, ближайшей ночью температура воздуха будет низкой на севере, местами в центре и даже достигнет Одесской области. Там ожидается -9...-12 °С. На остальной территории Украины -4...-9 °С, а на юге и на Закарпатье около 0 °С.

Прогноз погоди в Україні 19 лютого
Карта температур в Украине на 19 февраля. Фото: Метеопост

Днем в четверг максимальная температура воздуха составит в Украине -2...-5 °С. На севере температура воздуха опустится до -7 °С, в южной части, на юго-западе и юго-востоке от -1 °С до +3 °С. В Крыму +4...+7 °С.

В то же время в южной части, на востоке и местами в центральных областях ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

"Циклон, который сегодня еще обусловит и обусловливает снег и мокрый снег с налипанием мокрого снега и метелями уже завтра днем покинет нашу территорию", — отметила синоптик.

Напомним, синоптики дали неутешительный прогноз на завтра для Львова. В городе ожидается сильный ветер, гололедица. Кроме того, будут сильные морозы.

Также непогода накроет Киев. Ожидается сильная гололедица, а также возможен умеренный снег. Ветер будет преимущественно западным, 7-12 м/с.

погода снег зима морозы синоптик прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации