Магнітні бурі сьогодні, 11 лютого

Чоловік страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

Магнітна буря у неділю, 11 лютого не передбачається. Сьогодні магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 лютого

Протягом доби сонячна активність перебувала на високому рівні. За останні 24 години на Сонці відбулося сім спалахів класу Х, найбільшим з них став спалах Х3. Вони впливають на Землю та людський організм.

Геомагнітне поле в неділю коливатиметься від спокійного до нестабільного. Проте сонячна активність перебуватиме на помірному рівні. Ймовірні спалахи Х-класу.

Сонячна активність на 10 лютого:

імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50 %;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 46.

В чоловіка болить голова. Ілюстративне фото: Pexels

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Декілька порад, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, рівно 55 років тому на нашу планету впав великий метеорит під назвою Альєнде. Під час входження в атмосферу Землі він розлетівся на маленькі шматочки. Саме ці маленькі космічні об'єкти стали найціннішим матеріалом в руках дослідників для вивчення таємниць космосу. А в одному з досліджень науковці виявили, що космічний камінь містить у собі позаземні білки та пил, які за віком старіші за наше Сонце.