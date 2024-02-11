Магнитные бури сегодня, 11 февраля

Мужчина страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Pexels

Магнитная буря в воскресенье, 11 февраля, не предполагается. Сегодня магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 11 февраля

В течение суток солнечная активность находилась на высоком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло семь вспышек класса Х, самой большой из них стала вспышка Х3. Они оказывают влияние на Землю и человеческий организм.

Геомагнитное поле в воскресенье будет колебаться от спокойного до нестабильного. Однако солнечная активность будет на умеренном уровне. Вероятны вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 10 февраля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен - 46.

У мужчины болит голова. Иллюстративное фото: Pexels

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ровно 55 лет назад на нашу планету упал большой метеорит под названием Альенде. Во время вхождения в атмосферу Земли он разлетелся на маленькие кусочки. Именно эти маленькие космические объекты стали ценнейшим материалом в руках исследователей для изучения тайн космоса. А в одном из исследований ученые обнаружили, что космический камень включает в себя внеземные белки и пыль, которые по возрасту старше нашего Солнца.