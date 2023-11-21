Погода в Україні на завтра, 22 листопада — прогноз від Укргідрометцентру

Люди під час снігової погоди у місті. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра буде хмарно. Майже у всіх областях йтиме мокрий сніг, на півдні країни очікуються дощі. Крім того, синоптики попередили водіїв про небезпеку на дорогах. Детальніше про погоду на 22 листопада читайте у нашому матеріалі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 22 листопада

Завтра, 22 листопада, в нашій країні у південних областях варто чекати на помірні опади. Сніг падатиме по всій території України, крім північного сходу та сходу.

На дорогах країни, крім південних областей, місцями може бути ожеледиця. На заході країни вночі та вранці буде туман.

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря протягом доби:

на півночі — -6...-1 °C;

на сході — -11...-6 °C;

на решті території — -3...+2 °C;

на півдні — 0...+5 °C;

в Криму — до +10 °C.

Погода в Україні 22 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 22 листопада

У Києві завтра теж очікується хмарна погода, вдень місцями пройде невеликий сніг, тому буде ожеледиця.

Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області — -6...-1 °C;

у Києві — -4...-2 °C.

Також синоптики попередили жителів Київщини про небезпечні метеоролічні явища, а саме про ожеледицю, тому водіям варто бути обережними на дорозі.

"Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — додали у повідомленні.

Погода на Київщині 22 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 22 листопада

В Україні завтра треба бути обережними, адже через сніг на дорогах очікується ожеледиця.

"22 листопада на дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий", — додали у повідомленні Укргідрометцентру.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у середу, 22 листопада, в Одесі очікується хмарна та волога погода. Синоптики протягом усього дня прогнозують дощ та пориви північного вітру до 6,5 м/с. Також вночі можливі заморозки.