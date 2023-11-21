Погода в Украине на завтра, 22 ноября — прогноз от Укргидрометцентра.

Непогода накроет почти всю Украину — прогноз синоптиков на завтра
В Украине завтра будет облачно. Почти во всех областях будет идти мокрый снег, на юге страны ожидаются дожди. Кроме того, синоптики предупредили водителей об опасности на дорогах страны. Детальнее о погоде на 22 ноября читайте в нашем материале.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 22 ноября
Завтра, 22 ноября, в нашей стране в южных областях следует ожидать умеренных осадков. Снег будет идти по всей территории Украины, кроме северо-востока и востока.
На дорогах страны, кроме южных областей, местами может быть гололед. На западе страны ночью и утром будет туман.
Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в течение суток:
- на севере — -6...-1°C;
- на востоке — -11...-6 °C;
- на остальной территории — -3...+2 °C;
- на юге — 0...+5 °C;
- в Крыму — до +10 °C.
Погода в Киеве 22 ноября
В Киеве завтра тоже ожидается облачная погода, днем местами пройдет небольшой снег, поэтому будет гололед.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области — -6...-1 °C;
- в Киеве — -4...-2 °C.
Также синоптики предупредили жителей Киевской области об опасных метеороличных явлениях, а именно о гололеде, поэтому водителям следует быть осторожными на дороге.
"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили в сообщении.
Опасные метеорологические явления в Украине 22 ноября
В Украине завтра нужно быть осторожными, ведь из-за снега на дорогах ожидается гололед.
"22 ноября на дорогах страны, кроме крайнего юга, гололед. I уровень опасности желтый", — добавили в сообщении Укргидрометцентра.
Напомним, в среду, 22 ноября, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. Синоптики в течение дня прогнозируют дождь и порывы северного ветра до 6,5 м/с. Также ночью возможны заморозки.
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