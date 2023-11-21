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Непогода накроет почти всю Украину — прогноз синоптиков на завтра

21 ноября 2023 19:35
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на завтра, 22 ноября — прогноз от Укргидрометцентра.
Люди во время снега в городе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра будет облачно. Почти во всех областях будет идти мокрый снег, на юге страны ожидаются дожди. Кроме того, синоптики предупредили водителей об опасности на дорогах страны. Детальнее о погоде на 22 ноября читайте в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 ноября

Завтра, 22 ноября, в нашей стране в южных областях следует ожидать умеренных осадков. Снег будет идти по всей территории Украины, кроме северо-востока и востока.

На дорогах страны, кроме южных областей, местами может быть гололед. На западе страны ночью и утром будет туман.

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток:

  • на севере — -6...-1°C;
  • на востоке — -11...-6 °C;
  • на остальной территории — -3...+2 °C;
  • на юге — 0...+5 °C;
  • в Крыму — до +10 °C.
погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 22 ноября

В Киеве завтра тоже ожидается облачная погода, днем местами пройдет небольшой снег, поэтому будет гололед.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области — -6...-1 °C;
  • в Киеве — -4...-2 °C.

Также синоптики предупредили жителей Киевской области об опасных метеороличных явлениях, а именно о гололеде, поэтому водителям следует быть осторожными на дороге.

"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили в сообщении.

погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Киевской области 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления в Украине 22 ноября

В Украине завтра нужно быть осторожными, ведь из-за снега на дорогах ожидается гололед.

"22 ноября на дорогах страны, кроме крайнего юга, гололед. I уровень опасности желтый", — добавили в сообщении Укргидрометцентра.

погода от Укргидрометцентра на завтра
Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в среду, 22 ноября, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. Синоптики в течение дня прогнозируют дождь и порывы северного ветра до 6,5 м/с. Также ночью возможны заморозки.

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