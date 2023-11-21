Погода в Украине на завтра, 22 ноября — прогноз от Укргидрометцентра.

Люди во время снега в городе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра будет облачно. Почти во всех областях будет идти мокрый снег, на юге страны ожидаются дожди. Кроме того, синоптики предупредили водителей об опасности на дорогах страны. Детальнее о погоде на 22 ноября читайте в нашем материале.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 ноября

Завтра, 22 ноября, в нашей стране в южных областях следует ожидать умеренных осадков. Снег будет идти по всей территории Украины, кроме северо-востока и востока.

На дорогах страны, кроме южных областей, местами может быть гололед. На западе страны ночью и утром будет туман.

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в течение суток:

на севере — -6...-1°C;

на востоке — -11...-6 °C;

на остальной территории — -3...+2 °C;

на юге — 0...+5 °C;

в Крыму — до +10 °C.

Погода в Украине 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 22 ноября

В Киеве завтра тоже ожидается облачная погода, днем местами пройдет небольшой снег, поэтому будет гололед.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области — -6...-1 °C;

в Киеве — -4...-2 °C.

Также синоптики предупредили жителей Киевской области об опасных метеороличных явлениях, а именно о гололеде, поэтому водителям следует быть осторожными на дороге.

"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили в сообщении.

Погода в Киевской области 22 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления в Украине 22 ноября

В Украине завтра нужно быть осторожными, ведь из-за снега на дорогах ожидается гололед.

"22 ноября на дорогах страны, кроме крайнего юга, гололед. I уровень опасности желтый", — добавили в сообщении Укргидрометцентра.

Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в среду, 22 ноября, в Одессе ожидается облачная и влажная погода. Синоптики в течение дня прогнозируют дождь и порывы северного ветра до 6,5 м/с. Также ночью возможны заморозки.