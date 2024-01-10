Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Негода не йде з України — синоптики розповіли, які області засипатиме снігом arrow

Негода не йде з України — синоптики розповіли, які області засипатиме снігом

10 січня 2024 05:51
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні сьогодні, 10 січня — які області засипатиме снігом
Жінки намагаються заховатися від сильного снігопаду. Фото: росЗМІ
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в середу, 10 січня, продовжує морозити українців. Також у Київській, Сумській, Житомирській, Харківській, Донецькій та інших областях випаде невеликий сніг. Синоптики закликають бути обережними через ожеледицю на дорогах. Стовпчики термометрів сьогодні покажуть вночі до -11 °C, а вдень до -6 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 10 січня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в середу, 10 січня, на півночі та сході подекуди невеликий снігопад. Також варто бути дуже обережними, адже є небезпека ожеледиці на дорогах. Сьогодні вітер буде північно-західного напрямку, а також західного, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -6...-11 °C, на сході, в центрі, у Карпатах та на Прикарпатті -12...-17 °C;
  • вдень -1...-6 °C, на Закарпатті та подекуди в Криму 0...+2 °C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 10 січня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 10 січня

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, в середу, 10 січня, "температура повітря підвищиться".

"Вночі ще поморозить, а протягом дня середи передбачається 0...-5 °C. Вітер буде з північного заходу, рвучкий, некомфортний", — йдеться в повідомленні.

У Києві сьогодні теж морозяно — вночі -5...-7 °C, вдень 0...-2 °C.

"Поки що найсильніший мороз пережили) Подальші коливання температурні для нас, загартованих, не проблема", — додала Діденко.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу народної синоптикині Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що через сильні морози та ожеледицю водіям варто бути обережними на дорогах. Також важливо дотримуватися певних порад від влади, аби вберегти себе й своє авто від небезпеки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі