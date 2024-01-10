Погода в Україні сьогодні, 10 січня — які області засипатиме снігом

Жінки намагаються заховатися від сильного снігопаду. Фото: росЗМІ

Погода в Україні в середу, 10 січня, продовжує морозити українців. Також у Київській, Сумській, Житомирській, Харківській, Донецькій та інших областях випаде невеликий сніг. Синоптики закликають бути обережними через ожеледицю на дорогах. Стовпчики термометрів сьогодні покажуть вночі до -11 °C, а вдень до -6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 січня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в середу, 10 січня, на півночі та сході подекуди невеликий снігопад. Також варто бути дуже обережними, адже є небезпека ожеледиці на дорогах. Сьогодні вітер буде північно-західного напрямку, а також західного, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі -6...-11 °C, на сході, в центрі, у Карпатах та на Прикарпатті -12...-17 °C;

вдень -1...-6 °C, на Закарпатті та подекуди в Криму 0...+2 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 10 січня

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, в середу, 10 січня, "температура повітря підвищиться".

"Вночі ще поморозить, а протягом дня середи передбачається 0...-5 °C. Вітер буде з північного заходу, рвучкий, некомфортний", — йдеться в повідомленні.

У Києві сьогодні теж морозяно — вночі -5...-7 °C, вдень 0...-2 °C.

"Поки що найсильніший мороз пережили) Подальші коливання температурні для нас, загартованих, не проблема", — додала Діденко.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що через сильні морози та ожеледицю водіям варто бути обережними на дорогах. Також важливо дотримуватися певних порад від влади, аби вберегти себе й своє авто від небезпеки.