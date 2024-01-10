Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Ненастье не идет с Украины — синоптики рассказали, какие области будет засыпать снегом arrow

Ненастье не идет с Украины — синоптики рассказали, какие области будет засыпать снегом

10 января 2024 05:51
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине сегодня, 10 января — какие области будет засыпать снегом
Женщины пытаются укрыться от сильного снегопада. Фото: росСМИ
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в среду, 10 января, продолжает морозить украинцев. Также в Киевской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Донецкой и других областях ожидается небольшой снег. Синоптики призывают быть осторожными из-за гололедицы на дорогах. Столбики термометров сегодня покажут ночью до -11 °C, а днем до -6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 10 января

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в среду, 10 января, на севере и востоке местами небольшой снегопад. Также следует быть очень осторожными, ведь есть опасность гололеда на дорогах. Сегодня ветер будет северо-западного направления, а также западного, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -6...-11 °C, на востоке, в центре, в Карпатах и Прикарпатье -12...-17 °C;
  • днем -1...-6 °C, в Закарпатье и местами в Крыму 0...+2 °C.
Карта погоды в Украине сегодня, 10 января, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 10 января

По словам народного синоптика Наталки Диденко, в среду, 10 января, "температура воздуха повысится".

"Ночью еще поморозит, а в течение дня среды предполагается 0...-5 °C. Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный", — говорится в сообщении.

В Киеве сегодня тоже морозно — ночью -5...-7 °C, днем 0...-2 °C.

"Пока сильнейший мороз пережили) Дальнейшие температурные колебания для нас, закаленных, не проблема", — добавила Диденко.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что из-за сильных морозов и гололеда водителям следует быть осторожными на дорогах. Также важно следовать определенным советам от властей, чтобы уберечь себя и свой автомобиль от опасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме