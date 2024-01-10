Погода в Украине сегодня, 10 января — какие области будет засыпать снегом

Женщины пытаются укрыться от сильного снегопада. Фото: росСМИ

Погода в Украине в среду, 10 января, продолжает морозить украинцев. Также в Киевской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Донецкой и других областях ожидается небольшой снег. Синоптики призывают быть осторожными из-за гололедицы на дорогах. Столбики термометров сегодня покажут ночью до -11 °C, а днем до -6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 января

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в среду, 10 января, на севере и востоке местами небольшой снегопад. Также следует быть очень осторожными, ведь есть опасность гололеда на дорогах. Сегодня ветер будет северо-западного направления, а также западного, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -6...-11 °C, на востоке, в центре, в Карпатах и Прикарпатье -12...-17 °C;

днем -1...-6 °C, в Закарпатье и местами в Крыму 0...+2 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 10 января

По словам народного синоптика Наталки Диденко, в среду, 10 января, "температура воздуха повысится".

"Ночью еще поморозит, а в течение дня среды предполагается 0...-5 °C. Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный", — говорится в сообщении.

В Киеве сегодня тоже морозно — ночью -5...-7 °C, днем 0...-2 °C.

"Пока сильнейший мороз пережили) Дальнейшие температурные колебания для нас, закаленных, не проблема", — добавила Диденко.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что из-за сильных морозов и гололеда водителям следует быть осторожными на дорогах. Также важно следовать определенным советам от властей, чтобы уберечь себя и свой автомобиль от опасности.