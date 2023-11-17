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Негода в Україні — у Хмельницькому випав перший сніг

17 листопада 2023 23:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Негода в Україні — у Хмельницькому випав перший сніг
Снігопад у Хмельницькому. Фото: ye.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україну рухається негода, а зима вже дуже близько. Так, увечері, 17 листопада у Хмельницькому випав перший сніг.

Про це повідомляють місцеві соцмережі.

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Перший сніг у Хмельницькому

У повідомленні йдеться, що на вулицях Хмельницького повсюди настала зима. У місті спостерігаються опади у вигляді дощу зі снігом.

У Хмельницькому очікується сильний снігопад

Метеорологи попередили, що 18 листопада на Хмельниччині очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. У зв'язку з цим на дорогах можуть виникнути ускладнення руху.

За словами синоптиків, завтра в області очікується дощ із мокрим снігом, а місцями буде значний снігопад. При цьому негода може порушити роботу комунальних служб, електросистеми та погіршити рух транспорту.

Нагадаємо, що у суботу, 18 листопада, у деяких регіонах прогнозуються опади у вигляді снігу та дощу. У зв'язку з цим синоптики попереджають про можливі труднощі у пересуванні через погані погодні умови.

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