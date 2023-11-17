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Непогода в Украине — в Хмельницком выпал первый снег

17 ноября 2023 23:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Непогода в Украине — в Хмельницком выпал первый снег
Снегопад в Хмельницком. Фото: ye.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Украину движется непогода, а зима уже очень близко. Так, вечером, 17 ноября в Хмельницком выпал первый снег.

Об этом сообщают местные соцсети.

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В сообщении говорится, что на улицах Хмельницкого вовсю наступила зима. В городе наблюдаются осадки в виде дождя со снегом.

В Хмельницком ожидается сильный снегопад

Метеорологи предупредили, что 18 ноября в Хмельницкой области ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. В связи с этим, на дорогах могут возникнуть осложнения движения.

По словам синоптиков, завтра в области ожидается дождь с мокрым снегом, а местами будет значительный снегопад. При этом, непогода может нарушить работу коммунальных служб, электросистемы и ухудшить движение транспорта.

Напомним, что в субботу, 18 ноября, в некоторых регионах прогнозируются осадки в виде снега и дождя. В связи с этим синоптики предупреждают о возможных трудностях в передвижении из-за плохих погодных условий.

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