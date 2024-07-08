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Нестерпна спека в Україні надовго — народний синоптик Діденко сказала, де буде аномально гаряче

8 липня 2024 18:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на тиждень з 8 по 15 липня від Наталки Діденко
Діти граються у фонтані. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні впродовж тижня передбачається сильна спека. Максимальна температура повітря досягатиме +30...+39°C, місцями до +40°C і вище.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Температурна карта України на 9 липня. Фото: meteopost

Синоптик попередила про тривалу сильну спеку, яка охопить практично всю територію країни. Максимальна температура повітря досягатиме +30...+39°C, місцями до +40°C і вище.

"Коли відчутне послаблення — поки не видно, за межами ймовірного прогнозу, і цей тиждень, і наступний", — написала Діденко.

Вона зазначила, що найскладніша синоптична ситуація очікується на півдні, сході та в більшості центральних областей України, де спостерігатиметься найсильніша спека та дуже висока пожежна небезпека. Хоча в західних областях прогнозуються трохи нижчі температури, це не значно вплине на загальну картину — надзвичайна спека очікується повсюди.

Нестерпна спека в Україні надовго — народний синоптик Діденко сказала, де буде аномально гаряче - фото 2
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, пік температури цього тижня буде 8, 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.

Ми писали, що Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, якими лайфхаками вони користуються, щоб вберегтись від спеки, коли немає світла та води. 

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