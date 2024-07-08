Прогноз погоди в Україні на тиждень з 8 по 15 липня від Наталки Діденко

Нестерпна спека в Україні надовго — народний синоптик Діденко сказала, де буде аномально гаряче
В Україні впродовж тижня передбачається сильна спека. Максимальна температура повітря досягатиме +30...+39°C, місцями до +40°C і вище.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.
Аномальна спека в Україні протягом тижня
Синоптик попередила про тривалу сильну спеку, яка охопить практично всю територію країни. Максимальна температура повітря досягатиме +30...+39°C, місцями до +40°C і вище.
"Коли відчутне послаблення — поки не видно, за межами ймовірного прогнозу, і цей тиждень, і наступний", — написала Діденко.
Вона зазначила, що найскладніша синоптична ситуація очікується на півдні, сході та в більшості центральних областей України, де спостерігатиметься найсильніша спека та дуже висока пожежна небезпека. Хоча в західних областях прогнозуються трохи нижчі температури, це не значно вплине на загальну картину — надзвичайна спека очікується повсюди.
Нагадаємо, пік температури цього тижня буде 8, 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.
Ми писали, що Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, якими лайфхаками вони користуються, щоб вберегтись від спеки, коли немає світла та води.
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