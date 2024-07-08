Прогноз погоды в Украине на неделю с 8 по 15 июля от Наталки Диденко.

Невыносимая жара в Украине надолго — народный синоптик Диденко сказала, где будет аномально горячо
В Украине в течение недели предполагается сильная жара . Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+39°C, местами до +40°C и выше.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Аномальная жара в Украине в течение недели
Синоптик предупредила о длительной сильной жаре, которая охватит практически всю территорию страны. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+39°C, местами до +40°C и выше.
"Когда ощутимо ослабление — пока не видно, за пределами предполагаемого прогноза, и эта неделя, и следующая" , — написала Диденко.
Она отметила, что сложнейшая синоптическая ситуация ожидается на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины, где будет наблюдаться сильнейшая жара и очень высокая пожарная опасность. Хотя в западных областях прогнозируются несколько более низкие температуры, это не повлияет на общую картину — чрезвычайная жара ожидается повсюду.
Напомним, пик температуры на этой неделе будет 8, 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.
Мы писали, что Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, какими лайфхаками они пользуются , чтобы уберечься от жары, когда нет света и воды.
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