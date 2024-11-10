Магнітні бурі 10 листопада — метеозалежним буде важко

Головний біль у жінки. Фото: freepik

В неділю, 10 листопада, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. При цьому суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися 11 спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Ймовірно, у неділю геомагнітне поле буде тихим до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 10 листопада:

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 85%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%

Кількість сонячних плям — 63

Чоловік страждає від головного болю. Фото: Pexels

Вплив магнітних бур на здоров'я людини

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб уникнути шкідливого впливу магнітних бур, варто пити багато води, щоб уникнути зневоднення. Воно може підсилювати головний біль і загальну слабкість. Окрім того, можуть допомогти наступні поради:

їжте більше продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи, особливо калій і магній (банани, горіхи, шпинат), які допомагають підтримувати серцево-судинну систему;

у дні магнітних бур уникайте важких фізичних вправ, надаючи перевагу легким прогулянкам або помірним заняттям;

займайтеся дихальними вправами, йогою чи медитацією, щоб знизити рівень стресу.

спіть не менше 7-8 годин на добу, щоб організм мав час відновитися;

обмежте використання гаджетів та екранів, особливо перед сном, оскільки електромагнітне випромінювання може посилити дискомфорт.

Нагадаємо, японські дослідники запустили в космос перший у світі супутник, виготовлений із дерева.

Раніше космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок галактики Messier 90, що в сузір'ї Діви на відстані приблизно 55 мільйонів світлових років від Землі.