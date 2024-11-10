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Новые вспышки на солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

10 ноября 2024 13:04
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 10 ноября — метеозависимым будет тяжело
Головная боль у женщины. Фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

В воскресенье, 10 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. При этом существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Вероятно, в воскресенье геомагнитное поле будет тихим до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 10 ноября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%
  • Количество солнечных пятен — 63
мужчине плохо
Мужчина страдает от головных болей. Фото: Pexels

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы избежать вредного воздействия магнитных бурь, следует пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Оно может усиливать головные боли и общую слабость. Кроме того, могут помочь следующие советы:

  • ешьте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, особенно калием и магнием (бананы, орехи, шпинат), которые помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему;
  • в дни магнитных бурь избегайте тяжелых физических упражнений, предпочитая легкие прогулки или умеренные занятия;
  • занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией, чтобы снизить уровень стресса.
  • спите не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм имел время восстановиться;
  • ограничьте использование гаджетов и экранов, особенно перед сном, поскольку электромагнитное излучение может усугубить дискомфорт.

Напомним, японские исследователи запустили в космос первый в мире спутник, сделанный из дерева.

Ранее космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики Messier 90 в созвездии Девы на расстоянии примерно 55 миллионов световых лет от Земли.

погода Земля Солнце люди магнитные бури здоровье

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