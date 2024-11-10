Магнитные бури 10 ноября — метеозависимым будет тяжело

Головная боль у женщины. Фото: freepik

В воскресенье, 10 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. При этом существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 ноября

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Вероятно, в воскресенье геомагнитное поле будет тихим до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 10 ноября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 85%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%

Количество солнечных пятен — 63

Мужчина страдает от головных болей. Фото: Pexels

Воздействие магнитных бурь на здоровье человека

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы избежать вредного воздействия магнитных бурь, следует пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Оно может усиливать головные боли и общую слабость. Кроме того, могут помочь следующие советы:

ешьте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, особенно калием и магнием (бананы, орехи, шпинат), которые помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему;

в дни магнитных бурь избегайте тяжелых физических упражнений, предпочитая легкие прогулки или умеренные занятия;

занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией, чтобы снизить уровень стресса.

спите не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм имел время восстановиться;

ограничьте использование гаджетов и экранов, особенно перед сном, поскольку электромагнитное излучение может усугубить дискомфорт.

Напомним, японские исследователи запустили в космос первый в мире спутник, сделанный из дерева.

Ранее космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики Messier 90 в созвездии Девы на расстоянии примерно 55 миллионов световых лет от Земли.