Прогноз погоди в Україні на 11 та 12 листопада

Дощова погода у вихідні в Україні. Фото: Новини.LIVE

У вихідні в Україні очікується нестійка, дощова та вітряна погода у всіх областях. Температура повітря у денні години становитиме у суботу +9 ºС, у неділю +7 ºС. Негоду посилить північно-західний сильний вітер.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко і Meteprog.

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Завдяки інтенсивному надходженню вологи і тепла з півдня, нестійка ситуація в атмосфері призведе до випадання інтенсивних дощів, подекуди з грозами. А у західній частині та Карпатах часом спостерігатиметься сніг та мокрий сніг і його налипання. Крім того, очікується сильний вітер, особливо в неділю, місцями пориви сягатимуть 20-22 м/с.

Наталка Діденко розповіла про активність нового циклону з південного заходу Європи під назвою Helmoe. Саме він зумовить сильні опади та грози у вихідні.

Погода у суботу, 11 листопада:

У західних областях вдень невеликі, подекуди помірні дощі. У Карпатах мокрий сніг з дощем. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С. У Карпатах протягом доби +2…-3 °С.

вдень невеликі, подекуди помірні дощі. У Карпатах мокрий сніг з дощем. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С. У Карпатах протягом доби +2…-3 °С. У північних областях вдень помірний, місцями значний дощ. Вітер південно-східний, 7-12, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +4...+9 °С.

вдень помірний, місцями значний дощ. Вітер південно-східний, 7-12, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +4...+9 °С. У центральних областях вранці та вдень дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С.

вранці та вдень дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С. У південній частині та Криму вранці та вдень по всій території регіону дощі з грозами. Місцями можливий град та шквали, 15-17 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С.

вранці та вдень по всій території регіону дощі з грозами. Місцями можливий град та шквали, 15-17 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С. На сході України у другій половині дня та ввечері на Харківщині невеликі дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 °С, вдень +7...+12 °С.

Погода у неділю, 12 листопада:

У західних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. У Карпатах сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу з дощем. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби +3…+8 °С. У Карпатах +1...-4 °С.

невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. У Карпатах сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу з дощем. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби +3…+8 °С. У Карпатах +1...-4 °С. У північних областях дощова погода. Подекуди опади будуть значними. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +7…+12 °С.

дощова погода. Подекуди опади будуть значними. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +7…+12 °С. У центральних областях дощова погода. Вночі та вранці значні опади, місцями грози. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +9…+14 °С.

дощова погода. Вночі та вранці значні опади, місцями грози. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +9…+14 °С. У південних областях сильний дощ, вдень невеликі опади. Подекуди грози. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +10…+15 °С.

сильний дощ, вдень невеликі опади. Подекуди грози. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +10…+15 °С. У східній частині країни дощі, часом значні. Можлива гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С.

Південно-західний циклон. Фото: телеграм-канал Наталки Діденко

Нагадаємо, вранці та в першій половині 11 листопада по Одесі та області очікуються пориви південного вітру, 15-20 м/с. Через це синоптики оголосили штормове попередження.

Рятувальники ДСНС та синоптики Укргідрометцентру застерегли українців про погодну небезпеку. 11 листопада в деяких українських регіонах очікуватиметься густий туман.