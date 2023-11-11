Прогноз погоды в Украине 11 и 12 ноября

Дождливая погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

В выходные в Украине ожидается неустойчивая, дождливая и ветреная погода во всех областях. Температура воздуха в дневные часы будет в субботу +9 ºС, в воскресенье +7 ºС. Непогоду усугубит северо-западный сильный ветер.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко и Meteprog.

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Благодаря интенсивному поступлению влаги и тепла с юга, неустойчивая ситуация в атмосфере приведет к выпадению интенсивных дождей, иногда с грозами. А в западной части и в Карпатах временами будет наблюдаться снег и мокрый снег. Кроме того, ожидается сильный ветер, особенно в воскресенье, местами порывы будут достигать 20-22 м/с.

Наталья Диденко рассказала об активности нового циклона с юго-запада Европы под названием Helmoe. Именно он вызовет сильные осадки и грозы в выходные.

Погода в субботу, 11 ноября:

В западных областях днем небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах мокрый снег. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С. В Карпатах в течение суток +2…-3 °С.

днем небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах мокрый снег. Кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С. В Карпатах в течение суток +2…-3 °С. В северных областях днем умеренный, местами сильный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +4...+9 °С.

днем умеренный, местами сильный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +4...+9 °С. В центральных областях утром и днем дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С.

утром и днем дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С. В южной части и Крыму утром и днем на всей территории региона дожди с грозами. Местами возможны град и шквалы ветра, 15-17 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +13…+18 °С.

утром и днем на всей территории региона дожди с грозами. Местами возможны град и шквалы ветра, 15-17 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +13…+18 °С. На востоке Украины во второй половине дня и вечером в Харьковской области небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 °С, днем +7...+12 °С.

Погода в воскресенье, 12 ноября:

В западных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В Карпатах осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток +3…+ 8 °С. В Карпатах +1...-4 °С.

небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В Карпатах осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток +3…+ 8 °С. В Карпатах +1...-4 °С. В северных областях дождь. Временами осадки будут значительными. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +7…+12 °С.

дождь. Временами осадки будут значительными. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +7…+12 °С. В центральных областях дождь. Ночью и утром сильные осадки, местами грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +9... +14 °С.

дождь. Ночью и утром сильные осадки, местами грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +9... +14 °С. В южных областях дождь, днем небольшие осадки. Иногда грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +10... +15 °С.

дождь, днем небольшие осадки. Иногда грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +10... +15 °С. В восточной части страны дожди, порой значительные. Возможны грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +12…+17 °С.

Юго-западный циклон. Фото: телеграмм-канал Наталки Диденко

Напомним, утром и в первой половине 11 ноября по Одессе и области ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Спасатели ГСЧС и синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев о погодной опасности. 11 ноября в некоторых украинских регионах ожидается густой туман.