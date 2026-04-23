Головна Погода Очікується похолодання та заморозки: прогноз погоди на завтра

Очікується похолодання та заморозки: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 23 квітня 2026 23:56
Перехожий з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україну повертається холодна та вітряна погода через надходження арктичного повітря з півночі Європи. Синоптики попереджають про заморозки, сильний вітер і локальні опади, зокрема дощ із мокрим снігом у частині регіонів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко та Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 24 квітня від Діденко

Синоптик попереджає про сильний північно-західний вітер зі швидкістю 7-14 м/с, місцями з поривами до 15-20 м/с. Через це варто бути обережними поблизу білбордів та старих дерев.

Температура повітря залишатиметься низькою: вночі +2…+6 °C, подекуди при проясненнях можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6…+12 °C.

У Києві 24 квітня опадів не очікується, однак збережеться сильний вітер. Вночі температура становитиме близько +2…+4 °C із ризиком заморозків, а вдень повітря прогріється до +8…+9 °C.

Прогноз погоди на 24 квітня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликі дощі пройдуть на сході, південному сході та Сумщині, вночі місцями можливий мокрий сніг. На решті території істотних опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у Прикарпатті, а також у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, однак на поверхні ґрунту, а також у більшості північних, центральних і Харківській областях у повітрі очікуються заморозки 0…-3 °C. Вдень повітря прогріється до +7…+12 °C, а на північному сході та сході країни — лише до +4…+9 °C.

Прогноз погоди на 24 квітня
Карта погоди на 24 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше синоптики попереджали, що протягом цього тижня очікується нестійка та помітно холодніша за норму погода. Вони прогнозують періодичні опади, поривчастий вітер і нічні заморозки в окремих регіонах.

А також синоптик Наталія Птуха повідомила, що прохолодна погода збережеться щонайменше до кінця тижня, а подекуди — і до завершення місяця. Причиною цього є повітряна маса арктичного походження, яка може спричиняти заморозки.

прогноз погоди погода в Україні заморозки
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
