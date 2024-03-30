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Останній день березня порадує українців — народний синоптик Діденко назвала температуру повітря

30 березня 2024 14:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 31 березня від Наталки Діденко
Чоловік та жінка відпочивають у парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в неділю, 31 березня буде теплою та сонячною. Опадів в останній день березня очікувати не варто. Стовпчики термометрів сягнуть поділки до +26 °C. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 31 березня

Діденко прогнозує завтра неймовірну погоду в Україні. У деякі області прийде справжнє літо. Цього дня переважатиме суха та сонячна погода. Температура повітря сягне поділки +20...+26 °C.

На заході очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці на українців очікують тумани. Переважатиме південний вітер, 7-12 м/с. 

На півночі опадів не передбачається. Вітер буде здебільшого західний та південний, 7-12 м/с. У центральній частині України очікується малохмарна погода. На сході буде сухо та дутиме південний вітер, 5-10 м/с. На півдні синоптик прогнозує найтеплішу погоду серед усіх регіонів.

Мапа погоди в Україні 31 березня
Мапа погоди в Україні 31 березня. Джерело: meteoprog.com

Температура повітря в регіонах 31 березня:

  • на заході вночі +6…+11 °C, а вдень +21…+26 °C;
  • на півночі вночі буде +4...+9 °C, а вдень +18...+23 °C;
  • у центрі +4...+9 °C, а вдень +18...+23 °C;
  • на сході +4...+9 °C, вдень +18...+23 °C
  • на півдні вночі +9…+14 °C, вдень +24...+26 °C.
Мапа температури повітря 31 березня
Мапа температури повітря 31 березня. Джерело: meteopost.com
Скриншот допису Діденко
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, синоптики попередили мешканців Київщини про небезпечні гідрологічні явища, які очікуються з 30 березня по 2 квітня. Цими днями будуть небезпечні коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій.

Також ми писали, що Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління. Минулого року середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.

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Україна
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