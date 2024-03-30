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Последний день марта порадует украинцев — народный синоптик Диденко назвала температуру воздуха

30 марта 2024 14:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 31 марта от Наталки Диденко.
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134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в воскресенье, 31 марта, будет теплой и солнечной. Осадков в последний день марта ждать не стоит. Столбики термометров достигнут деления до +26 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 31 марта

Диденко прогнозирует завтра невероятную погоду в Украине. В некоторые области придет настоящее лето. В этот день будет преобладать сухая погода. Температура воздуха достигнет деления +20...+26 °C.

На западе ожидается переменная облачность. Ночью и утром украинцев ожидают туманы. Будет преобладать южный ветер, 7-12 м/с.

На севере осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно западный и южный, 7-12 м/с. В центральной части Украины ожидается облачная погода. На востоке будет сухо и дуть южный ветер, 5-10 м/с. На юге синоптик прогнозирует самую теплую погоду среди всех регионов.

Карта погоды в Украине 31 марта
Карта погоды в Украине 31 марта. Источник: meteoprog.com

Температура воздуха в регионах 31 марта:

  • на западе ночью +6…+11 °C, а днем +21…+26 °C;
  • на севере ночью будет +4...+9 °C, а днем +18...+23 °C;
  • в центре +4...+9 °C, а днем +18...+23 °C;
  • на востоке +4...+9 °C, днем +18...+23 °C
  • на юге ночью +9…+14 °C, днем +24...+26 °C.
Карта температуры воздуха 31 марта
Карта температуры воздуха 31 марта. Источник: meteopost.com
Скриншот сообщения Диденко
Скриншот сообщения Диденко

Напомним, синоптики предупредили жителей Киевщины об опасных гидрологических явлениях, которые ожидаются с 30 марта по 2 апреля. В эти дни будут опасные колебания уровней воды с содержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.

Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления. В прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записей.

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