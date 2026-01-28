Відео
Головна Погода Перед різкими морозами — синоптики розкрили, де чекати на опади

Перед різкими морозами — синоптики розкрили, де чекати на опади

Дата публікації: 28 січня 2026 23:54
Прогноз погоди на 29 січня - якою буде погода завтра
Дівчина йде під снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україну йде різке похолодання. А четвер, 29 січня, буде фактично єдиним теплим днем у перспективі.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Прогноз погоди на 29 січня від Наталки Діденко

Діденко попереджає українців, що по всій країні очікуються відлига та опади у вигляді мокрого снігу або дощу.

29 січня синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг у всіх регіонах. Температура вночі й удень коливатиметься близько нуля або трохи вище, на півдні повітря прогріється до +4…+7 °C, а в Криму — до +7…+14 °C.

"Завтра, в четвер, ще буде тепло, тому якраз час подумати-підготуватися, як додатково утеплитися і як уникнути негативних наслідків сильних морозів", — додала вона.

Перед різкими морозами — синоптики розкрили, де чекати на опади - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 29 січня від Укргідрометеоцентра

29 січня на всій території України очікується похмура та волога погода. За прогнозами синоптиків, країна перебуватиме під впливом теплого й вологого повітря, що надходитиме переважно з району Чорного моря. Це спричинить тумани та опади у вигляді мокрого снігу й дощу.

Перед різкими морозами — синоптики розкрили, де чекати на опади - фото 2
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

У західних і північних областях можливе утворення ожеледі, а на більшості доріг, окрім Закарпаття, півдня та південного сходу, зберігатиметься слизьке покриття. Водіїв і пішоходів закликають бути обережними.

Температура повітря протягом доби коливатиметься поблизу нуля, тоді як на півдні буде тепліше: вночі від +1...+6 °C, удень — +5...+10 °C.

Перед різкими морозами — синоптики розкрили, де чекати на опади - фото 3
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що раніше стало відомо, коли на Київщину знову прийдуть сильні морози.

А до цього синоптики повідомляли, якою буде весна в Україні у 2026 році та коли очікувати на потепління.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
