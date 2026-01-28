Прогноз погоды на 29 января - какой будет погода завтра

Девушка идет под снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украину идет резкое похолодание. А четверг, 29 января, будет фактически единственным теплым днем в перспективе.

Об этом сообщают Наталка Диденко и Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Прогноз погоды на 29 января от Наталки Диденко

Диденко предупреждает украинцев, что по всей стране ожидаются оттепель и осадки в виде мокрого снега или дождя.

29 января синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег во всех регионах. Температура ночью и днем будет колебаться около нуля или чуть выше, на юге воздух прогреется до +4...+7 °C, а в Крыму — до +7...+14 °C.

" Завтра, в четверг, еще будет тепло, поэтому как раз время подумать-подготовиться, как дополнительно утеплиться и как избежать негативных последствий сильных морозов", — добавила она.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 29 января от Укргидрометеоцентра

29 января на всей территории Украины ожидается пасмурная и влажная погода. По прогнозам синоптиков, страна будет находиться под влиянием теплого и влажного воздуха, поступающего преимущественно из района Черного моря. Это повлечет туманы и осадки в виде мокрого снега и дождя.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В западных и северных областях возможно образование гололеда, а на большинстве дорог, кроме Закарпатья, юга и юго-востока, будет сохраняться скользкое покрытие. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться вблизи нуля, тогда как на юге будет теплее: ночью от +1...+6 °C, днем — +5...+10 °C.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

