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Після спеки йтимуть зливи — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

22 липня 2024 05:31
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 22 липня
Жінка радіє дощу. Фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, 22 липня, в Одесі зранку хмари затьмарять небо, тож сонце не обпікатиме. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C. На Одещині зберігається дуже висока пожежна небезпека, окрім цього на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, місцями гроза.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час шквал 15-18 м/с.
  • Температура вночі +21...+24 °С, вдень +28...+30 °С.
  • Температура морської води +26...+28 °С.
прогноз погоди в Одесі 22 липня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 22 липня

  • Мінлива хмарність.
  • Короткочасний дощ, вночі місцями значний, гроза. Вдень місцями град.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час шквалів 15-18 м/с.
  • Температура вночі +21...+23 °C, вдень +28...+31 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди на Одещині 22 липня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Пожежна небезпека на 22 липня Одещина
Прогноз пожежної небезпеки на 22 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 липня

Сьогодні, 22 липня,  по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +21...+33 °С. На півдні та південному сході +24...+24 °С. Опади очікуються тільки на сході України.

Погода в Україні 22 липня
Прогноз погоди в Україні на сьогодні. Фото: скриншот

Ми писали, що синоптики попереджають про шторм в Одесі сьогодні, 22 липня. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 18 м/с.  У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

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