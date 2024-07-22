Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 22 липня

Жінка радіє дощу. Фото: Freepik

Сьогодні, 22 липня, в Одесі зранку хмари затьмарять небо, тож сонце не обпікатиме. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C. На Одещині зберігається дуже висока пожежна небезпека, окрім цього на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час шквал 15-18 м/с.

Температура вночі +21...+24 °С, вдень +28...+30 °С.

Температура морської води +26...+28 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 22 липня

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, вночі місцями значний, гроза. Вдень місцями град.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час шквалів 15-18 м/с.

Температура вночі +21...+23 °C, вдень +28...+31 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки на 22 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 липня

Сьогодні, 22 липня, по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +21...+33 °С. На півдні та південному сході +24...+24 °С. Опади очікуються тільки на сході України.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні. Фото: скриншот

Ми писали, що синоптики попереджають про шторм в Одесі сьогодні, 22 липня. Очікується гроза та шквальний вітер зі швидкістю до 18 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.