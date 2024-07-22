Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow После жары будут идти ливни — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня arrow

После жары будут идти ливни — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня

22 июля 2024 05:31
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 22 июля.
Женщина радуется дождю. Фото: Freepik
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 22 июля, в Одессе утром облака затмят небо, так что солнце не будет обжигать. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C. В Одесской области сохраняется очень высокая пожарная опасность, кроме этого на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Кратковременный дождь, местами гроза.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при шквале 15-18 м/с.
  • Температура ночью +21...+24 °С, днем +28...+30 °С.
  • Температура морской воды +26...+28 °С.
прогноз погоды в Одессе 22 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 22 июля

  • Облачно с прояснениями.
  • Кратковременный дождь, ночью местами значительный, гроза. Днем местами град.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при шквале 15-18 м/с.
  • Температура ночью +21...+23 °C, днем +28...+31 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды на Одесской области 22 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность на 22 июля
Прогноз пожарной угрозы на 22 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 22 июля

Сегодня, 22 июля, на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +21...+33 °С. На юге и юго-востоке +24...+24 °С. Осадки ожидаются только на востоке Украины.

Погода в Украине 22 июля
Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: скриншот

Мы писали, что синоптики предупреждают о шторме в Одессе сегодня, 22 июля. Возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 18 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

погода Одесса непогода Одесская область пожарная опасность синоптик Новости Одессы температура воздуха жара штормовое предупреждение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ