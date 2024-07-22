Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 22 июля.

Женщина радуется дождю. Фото: Freepik

Сегодня, 22 июля, в Одессе утром облака затмят небо, так что солнце не будет обжигать. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C. В Одесской области сохраняется очень высокая пожарная опасность, кроме этого на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при шквале 15-18 м/с.

Температура ночью +21...+24 °С, днем +28...+30 °С.

Температура морской воды +26...+28 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 22 июля

Облачно с прояснениями.

Кратковременный дождь, ночью местами значительный, гроза. Днем местами град.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при шквале 15-18 м/с.

Температура ночью +21...+23 °C, днем +28...+31 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз пожарной угрозы на 22 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 22 июля

Сегодня, 22 июля, на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +21...+33 °С. На юге и юго-востоке +24...+24 °С. Осадки ожидаются только на востоке Украины.

Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: скриншот

Мы писали, что синоптики предупреждают о шторме в Одессе сегодня, 22 июля. Возможны грозы и шквальный ветер со скоростью до 18 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.