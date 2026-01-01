Відео
По Землі вдарить магнітна буря — прогноз на сьогодні

По Землі вдарить магнітна буря — прогноз на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 13:07
Магнітні бурі 1 січня — якою була сонячна активність
У дівчини болить голова. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у четвер, 1 січня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних людей та бути причиною збоїв у роботі енергосистем.

Про це повідомляє Meteoprog. 

Читайте також:

Магнітні бурі 1 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю. 

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів Х-класу.

Попри це, сьогодні Землю накриє магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Сонячна активність на 1 січня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 68.
Магнітні бурі 1 січня
У дівчини болить голова. Ілюстративне фото: freepik

Як вберегти самопочуття

Оскільки магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, які передують цим типам сонячних явищ. Крім того, аби мінімально відчувати вплив магнітних бур, потрібно дотримуватися кількох порад:

  • лягайте вчасно спати та спіть 7-8 годин;
  • уникайте перевтоми;
  • підтримуйте водний баланс;
  • правильно харчуйтесь;
  • мінімум стресу;
  • регулярна фізична активність;
  • відмова від шкідливих звичок.

Нагадаємо, великий астероїд летить просто в Місяць. Науковці попереджають про ризики для Землі.

Також ми писали, що астрономи відкрили незвичну планету у формі лимона. Об'єкт настільки незвичний, що дослідники допускають, що це може бути представник нового класу космічних тіл.

Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття Земля
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
