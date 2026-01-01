Магнітні бурі 1 січня — якою була сонячна активність

У дівчини болить голова. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у четвер, 1 січня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних людей та бути причиною збоїв у роботі енергосистем.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 1 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів Х-класу.

Попри це, сьогодні Землю накриє магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Сонячна активність на 1 січня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 68.

Як вберегти самопочуття

Оскільки магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, які передують цим типам сонячних явищ. Крім того, аби мінімально відчувати вплив магнітних бур, потрібно дотримуватися кількох порад:

лягайте вчасно спати та спіть 7-8 годин;

уникайте перевтоми;

підтримуйте водний баланс;

правильно харчуйтесь;

мінімум стресу;

регулярна фізична активність;

відмова від шкідливих звичок.

