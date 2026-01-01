Магнітні бурі 1 січня — якою була сонячна активність

По Землі вдарить магнітна буря — прогноз на сьогодні
На Землі у четвер, 1 січня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних людей та бути причиною збоїв у роботі енергосистем.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 1 січня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів Х-класу.
Попри це, сьогодні Землю накриє магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних та літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Сонячна активність на 1 січня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 68.
Як вберегти самопочуття
Оскільки магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, які передують цим типам сонячних явищ. Крім того, аби мінімально відчувати вплив магнітних бур, потрібно дотримуватися кількох порад:
- лягайте вчасно спати та спіть 7-8 годин;
- уникайте перевтоми;
- підтримуйте водний баланс;
- правильно харчуйтесь;
- мінімум стресу;
- регулярна фізична активність;
- відмова від шкідливих звичок.
Нагадаємо, великий астероїд летить просто в Місяць. Науковці попереджають про ризики для Землі.
Також ми писали, що астрономи відкрили незвичну планету у формі лимона. Об'єкт настільки незвичний, що дослідники допускають, що це може бути представник нового класу космічних тіл.
Читайте Новини.LIVE!