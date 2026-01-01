Магнитные бури 1 января — какой была солнечная активность

По Земле ударит магнитная буря — прогноз на сегодня
На Земле в четверг, 1 января, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых людей и быть причиной сбоев в работе энергосистем.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 1 января
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек Х-класса.
Несмотря на это, сегодня Землю накроет магнитная буря уровня G1. Она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
Солнечная активность на 1 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 68.
Как уберечь самочувствие
Поскольку магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, чтобы минимально чувствовать влияние магнитных бурь, нужно придерживаться нескольких советов:
- ложитесь вовремя спать и спите 7-8 часов;
- избегайте переутомления;
- поддерживайте водный баланс;
- правильно питайтесь;
- минимум стресса;
- регулярная физическая активность;
- отказ от вредных привычек.
