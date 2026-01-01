Видео
Видео

По Земле ударит магнитная буря — прогноз на сегодня

По Земле ударит магнитная буря — прогноз на сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 13:07
Магнитные бури 1 января — какой была солнечная активность
У девушки болит голова. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в четверг, 1 января, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых людей и быть причиной сбоев в работе энергосистем.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 1 января

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек Х-класса.

Несмотря на это, сегодня Землю накроет магнитная буря уровня G1. Она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Солнечная активность на 1 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 68.
Магнітні бурі 1 січня
Как уберечь самочувствие

Поскольку магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, чтобы минимально чувствовать влияние магнитных бурь, нужно придерживаться нескольких советов:

  • ложитесь вовремя спать и спите 7-8 часов;
  • избегайте переутомления;
  • поддерживайте водный баланс;
  • правильно питайтесь;
  • минимум стресса;
  • регулярная физическая активность;
  • отказ от вредных привычек.

Напомним, большой астероид летит прямо в Луну. Ученые предупреждают о рисках для Земли.

Также мы писали, что астрономы открыли необычную планету в форме лимона. Объект настолько необычный, что исследователи допускают, что это может быть представитель нового класса космических тел.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
