Магнитные бури 1 января — какой была солнечная активность

У девушки болит голова. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в четверг, 1 января, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых людей и быть причиной сбоев в работе энергосистем.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 1 января

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек Х-класса.

Несмотря на это, сегодня Землю накроет магнитная буря уровня G1. Она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Солнечная активность на 1 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 68.

Как уберечь самочувствие

Поскольку магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Кроме того, чтобы минимально чувствовать влияние магнитных бурь, нужно придерживаться нескольких советов:

ложитесь вовремя спать и спите 7-8 часов;

избегайте переутомления;

поддерживайте водный баланс;

правильно питайтесь;

минимум стресса;

регулярная физическая активность;

отказ от вредных привычек.

