Прогноз погоди на 4 грудня - якою буде погода завтра

Жінка у похмуру погоду.

У четвер, 4 грудня, погода в Україні буде залишатися стабільною. Наразі країна перебуває під впливом потужного антициклону, що розташувався над східними регіонами Європи.

Про це повідомляє Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 4 грудня від Наталки Діденко

Основні атмосферні події цього дня розгортатимуться над Середземномор’ям та Атлантикою, де очікуються значні опади — переважно у вигляді дощу, подекуди з переходом у сніг у гірських районах. В Україні ж істотні опади не прогнозуються, лише поодинокі осередки вологості можуть локально з’являтися в окремих областях.

Пост Наталки Діденко.

Температурний фон залишиться без суттєвих змін. Упродовж дня стовпчики термометрів покажуть +4...+8 °С, а на півдні буде відчутно тепліше — до +12 °С. Вітер очікується південно-східний, помірний, місцями з поривами.

У Києві також збережеться суха погода. Опади малоймовірні, а денна температура коливатиметься в межах +5…+7 °С. Загалом найближчими днями Наталка Діденко не прогнозує серйозних опадів.

Карта опадів.

Прогноз погоди на 4 грудня від Укргідрометеоцентра

В Україні 4 грудня очікується переважно стабільна погода без суттєвих змін, порівняно з попередніми днями.

Пост Укргідрометеоцентра.

У північних, більшості центральних та південних областей можливі невеликі дощі. На решті території — без опадів. Водночас уночі та вранці в Карпатах місцями прогнозують туман, який може ускладнювати видимість на дорогах.

Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температурний режим залишатиметься м’яким для початку грудня. У нічні години стовпчики термометра покажуть 0...+5 °С, на сході та у гірських районах Карпат — -3...+2 °С. Вдень повітря прогріється до +3…+8 °С, на Закарпатті — до +11 °С.

Найтепліше традиційно буде на півдні країни: вночі +4…+9 °С, удень +7…+12 °С.

Карта погоди.

Нагадаємо, раніше головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова повідомила, що у грудні очікується велика кількість опадів у вигляді мокрого снігу, а температура повітря різко опуститься.

Раніше синоптики інформували, скільки триматиметься сніг і наскільки холодною буде погода цього сезону. Прогнози приємно здивували навіть досвідчених фахівців.