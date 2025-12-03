Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Початок зими без снігу — прогноз погоди на завтра arrow

Початок зими без снігу — прогноз погоди на завтра

3 грудня 2025 23:54
Анастасія Писаненко - редактор
Прогноз погоди на 4 грудня - якою буде погода завтра
Жінка у похмуру погоду. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

У четвер, 4 грудня, погода в Україні буде залишатися стабільною. Наразі країна перебуває під впливом потужного антициклону, що розташувався над східними регіонами Європи.

Про це повідомляє Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 4 грудня від Наталки Діденко

Основні атмосферні події цього дня розгортатимуться над Середземномор’ям та Атлантикою, де очікуються значні опади — переважно у вигляді дощу, подекуди з переходом у сніг у гірських районах. В Україні ж істотні опади не прогнозуються, лише поодинокі осередки вологості можуть локально з’являтися в окремих областях.

Початок зими без снігу — прогноз погоди на завтра - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температурний фон залишиться без суттєвих змін. Упродовж дня стовпчики термометрів покажуть +4...+8 °С, а на півдні буде відчутно тепліше — до +12 °С. Вітер очікується південно-східний, помірний, місцями з поривами.

У Києві також збережеться суха погода. Опади малоймовірні, а денна температура коливатиметься в межах +5…+7 °С. Загалом найближчими днями Наталка Діденко не прогнозує серйозних опадів.

Початок зими без снігу — прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта опадів. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди на 4 грудня від Укргідрометеоцентра

В Україні 4 грудня очікується переважно стабільна погода без суттєвих змін, порівняно з попередніми днями.

Початок зими без снігу — прогноз погоди на завтра - фото 3
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

У північних, більшості центральних та південних областей можливі невеликі дощі. На решті території — без опадів. Водночас уночі та вранці в Карпатах місцями прогнозують туман, який може ускладнювати видимість на дорогах.

Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температурний режим залишатиметься м’яким для початку грудня. У нічні години стовпчики термометра покажуть 0...+5 °С, на сході та у гірських районах Карпат — -3...+2 °С. Вдень повітря прогріється до +3…+8 °С, на Закарпатті — до +11 °С.

Найтепліше традиційно буде на півдні країни: вночі +4…+9 °С, удень +7…+12 °С.

Початок зими без снігу — прогноз погоди на завтра - фото 4
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, раніше головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова повідомила, що у грудні очікується велика кількість опадів у вигляді мокрого снігу, а температура повітря різко опуститься. 

Раніше синоптики інформували, скільки триматиметься сніг і наскільки холодною буде погода цього сезону. Прогнози приємно здивували навіть досвідчених фахівців.

погода Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:58 Відомий комік і актор "Ліги сміху" мобілізувався до ЗСУ

23:54 Початок зими без снігу — прогноз погоди на завтра

23:42 Трамп не знає, що Кремль робитиме далі — дав оцінку переговорам

23:36 План Трампа був жартом — конгресмен США про перемовини

23:22 У Києві лунають вибухи — Ткаченко назвав причину

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

23:14 В Росії змінили сюжет серіалу "Дивні дива" — що під цензурою

23:12 У багатоповерхівці Одеси стався вибух — перші деталі

22:44 Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра

22:39 Шевченко схвильований перемовинами з США та Росією

22:08 Чи скоротять комендантську годину на Різдво та Новий рік у Києві

23:58 Відомий комік і актор "Ліги сміху" мобілізувався до ЗСУ

23:54 Початок зими без снігу — прогноз погоди на завтра

23:42 Трамп не знає, що Кремль робитиме далі — дав оцінку переговорам

23:36 План Трампа був жартом — конгресмен США про перемовини

23:22 У Києві лунають вибухи — Ткаченко назвав причину

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Виклики життя в Харкові — інтерв'ю Терехова для Новини.LIVE

23:14 В Росії змінили сюжет серіалу "Дивні дива" — що під цензурою

23:12 У багатоповерхівці Одеси стався вибух — перші деталі

22:44 Графіки відключень у Києві — коли не буде світла у столиці завтра

22:39 Шевченко схвильований перемовинами з США та Росією

22:08 Чи скоротять комендантську годину на Різдво та Новий рік у Києві

18:49 Інклюзивність в Одесі — з чим стикаються ветерани щодня

2 грудня

22:32 Пекло Маріуполя і полон в РФ очима одеського морського піхотинця

1 грудня

18:53 Небезпека завжди поруч — що потрібно знати про ВІЛ одеситам

28 листопада

22:32 Скасування правил експлуатації пляжів в Одесі — чим це загрожує

27 листопада

22:33 Ціни на продукти в Одесі — як змінилися на ринку Черемушки

08:04 Мирний план Трампа — можливість компромісу чи шлях до капітуляції

25 листопада

22:33 Рано чи пізно воювати будуть всі — історія морпіха з Одеси

24 листопада

15:46 Мирна угода Трампа щодо України — думка одеситів

22 листопада

06:33 Голодомор на Одещині — як знищували села та приховували архіви

21 листопада

22:33 Ціни на продукти взимку 2026 року — які ризики бачать економісти

Text

19:06 На що сподіватися столиці з бюджетом-2026 — ефір Київський час

Text

17:57 Зеленський оголосив про старт нових переговорів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Рютте виступив із заявою щодо війни в Україні — трансляція

Text

13:05 Рютте розкрив, коли Україна стане членом НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 НАТО має план у разі провалу переговорів — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Нові правила для українців 60+ — що зміниться з 1 січня 2026

22 листопада 2025

20:08 У кожного власника квартири має бути цей документ — що перевірити

23 листопада 2025

10:50 Оренда квартири — чи може винаймач відсудити житло у власника

26 листопада 2025

18:40 Ваша квітка за датою народження — розкаже все про характер

15:50 Виплати у ЗСУ — максимальні та мінімальні суми з 1 грудня

21 листопада 2025

04:35 Потрібен дозвіл сусіда — що заборонено робити на своїй ділянці

22 листопада 2025

19:15 Без проблем на кордоні не обійдеться — скільки готівки треба мати

20 листопада 2025

19:35 На які виплати розраховувати людям з інвалідністю в грудні 2025

21 листопада 2025

19:35 Хто з українців не зможе стати громадянином Німеччини — підстави

1 грудня 2025

19:20 Нові українські монети уже в обігу — який у них номінал та вигляд

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації