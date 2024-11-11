Прогноз погоди на Київщині 11 листопада — синоптики попередили про похолодання

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області у вівторок, 12 листопада, буде хмарна з проясненнями погода, проте обійдеться без опадів. Температура повітря сягатиме максимум +6 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У столиці та Київській області завтра буде хмарно без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря в області:

вночі від +3...-2 °С;

вдень +2...+7 °С.

Температура повітря у Києві:

вночі +1...+3 °С;

вдень +4...+6 °С.

Погода у Київській області 12 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україні до 14 листопада буде сухою та без денних морозів. А вже у другій половині місяця слід чекати на прихід атмосферних фронтів із зимовим характером.

Раніше синоптик Наталія Птуха повідомила, що зовсім скоро в Україну прийде справжня зима. Очікуються морози та сніг.