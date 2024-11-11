Прогноз погоди на Київщині 11 листопада — синоптики попередили про похолодання

Погода на Київщині — синоптики попередили про похолодання
У Києві та області у вівторок, 12 листопада, буде хмарна з проясненнями погода, проте обійдеться без опадів. Температура повітря сягатиме максимум +6 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода на Київщині 12 листопада
У столиці та Київській області завтра буде хмарно без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі від +3...-2 °С;
- вдень +2...+7 °С.
Температура повітря у Києві:
- вночі +1...+3 °С;
- вдень +4...+6 °С.
Нагадаємо, погода в Україні до 14 листопада буде сухою та без денних морозів. А вже у другій половині місяця слід чекати на прихід атмосферних фронтів із зимовим характером.
Раніше синоптик Наталія Птуха повідомила, що зовсім скоро в Україну прийде справжня зима. Очікуються морози та сніг.
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