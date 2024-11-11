Прогноз погоды в Киевской области 11 ноября — синоптики предупредили о похолодании

Ветряная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и области во вторник, 12 ноября, будет облачная с прояснениями погода, однако обойдется без осадков. Температура воздуха будет достигать максимум +6 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В столице и Киевской области будет облачно без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью от +3...-2 °С;

днем +2...+7 °С.

Температура воздуха в Киеве:

ночью +1...+3 °С;

днем +4...+6°С.

Погода в Киевской области 12 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине до 14 ноября будет сухой и без дневных морозов. А уже во второй половине месяца следует ожидать прихода атмосферных фронтов с зимним характером.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что совсем скоро в Украину придет настоящая зима. Ожидаются морозы и снег.