Прогноз погоды в Киевской области 11 ноября — синоптики предупредили о похолодании

Погода в Киевской области — синоптики предупредили о похолодании
В Киеве и области во вторник, 12 ноября, будет облачная с прояснениями погода, однако обойдется без осадков. Температура воздуха будет достигать максимум +6 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киевской области 12 ноября
В столице и Киевской области будет облачно без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью от +3...-2 °С;
- днем +2...+7 °С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью +1...+3 °С;
- днем +4...+6°С.
Напомним, погода в Украине до 14 ноября будет сухой и без дневных морозов. А уже во второй половине месяца следует ожидать прихода атмосферных фронтов с зимним характером.
Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что совсем скоро в Украину придет настоящая зима. Ожидаются морозы и снег.
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