Сьогодні опадів не буде, а ось у неділю слід очікувати дощ та сніг, прогнозує Діденко

Дівчина під снігом йде вулицею. Ілюстративне фото: Reuters

Сьогодні, у суботу, 13 грудня, в Україні обійдеться без опадів, а ось вже завтра, у неділю, слід готуватись до дощів. Причому у деяких регіонах навіть може випасти мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вихідні 13-14 грудня

Мапа погоди на 14 грудня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Сьогодні, 13 грудня, Україна все ще перебуватиме під впливом антициклону. Отже, Діденко прогнозує відсутність будь-яких опадів. Водночас вітер залишатиметься рвучким, місцями — сильним, особливо на Лівобережжі.

Проте протягом дня температура буде знижуватись — від -2 до +2°C, а у західних областях — +2…+5°C.

У Києві сьогодні дощів не буде, а температура очікується близько 0°C.

Яка погода буде у неділю

А ось завтра, 14 грудня, на півночі, заході, у центральних областях, а також місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, тому водіям та пішоходам слід бути особливо обережними.

У більшості східних областей опадів не прогнозується, а от на півдні країни переважатиме дощ.

Температура повітря в неділю становитиме від -3 до +3°C, у західних областях — до +3…+6°C. До негоди додасться сильний поривчастий північно-західний вітер.

