Прогноз погоди в Одесі на 19 серпня

Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 19 серпня, буде весь день спекотною. В місті зранку небо буде похмурим, а вже по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +35 °C. Тож варто запастися холодними напоями.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 19 серпня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +20...+24 °C, вдень +30...+35 °C.

Температура морської води +23...+25 °C.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 19 серпня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +21...+25 °C, вдень +30...+36 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода на Одещині в наступні кілька днів

За словами синоптиків, внаслідок впливу антициклону Maschal, погодні умови найближчими днями на Одещині та вздовж морського узбережжя зберігаються без істотних змін. Опадів не слід очікувати, а температурний фон залишається високим. Вночі +19...24 °C, а денні максимальні значення сягатимуть +30...+35 °C. Зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). Температура морської води +22...23 °C. Легке хвилювання моря.

Графік прогнозу по Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Україні 19 серпня

У понеділок, 19 серпня, в Україні погода буде мінливо хмарною. Опадів не очікується. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +24...+29 °С.

На Закарпатті та в південній частині вночі +15...+20 °С, а вдень +27...+33 °С.