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Погода в Одесі — на містян чекає повернення нестерпної спеки

19 серпня 2024 05:38
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі на 19 серпня
Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 19 серпня, буде весь день спекотною. В місті зранку небо буде похмурим, а вже по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +35 °C. Тож варто запастися холодними напоями.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 19 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний 5-10 м/с.
  • Температура вночі +20...+24 °C, вдень +30...+35 °C.
  • Температура морської води +23...+25 °C.
Погода в Одесі — - фото 1
Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 19 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний 5-10 м/с.
  • Температура вночі +21...+25 °C, вдень +30...+36 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одесі — - фото 2
Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода на Одещині в наступні кілька днів

За словами синоптиків, внаслідок впливу антициклону Maschal, погодні умови найближчими днями на Одещині та вздовж морського узбережжя зберігаються без істотних змін. Опадів не слід очікувати, а температурний фон залишається високим. Вночі +19...24 °C, а денні максимальні значення сягатимуть +30...+35 °C. Зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). Температура морської води +22...23 °C. Легке хвилювання моря. 

Погода в Одесі — - фото 3
Графік прогнозу по Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Україні 19 серпня

У понеділок, 19 серпня, в Україні погода буде мінливо хмарною. Опадів не очікується. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +24...+29 °С.

На Закарпатті та в південній частині вночі +15...+20 °С, а вдень +27...+33 °С.

Погода в Одесі — - фото 4
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

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