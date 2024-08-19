Прогноз погоди в Одесі на 19 серпня

Погода в Одесі — на містян чекає повернення нестерпної спеки
Погода в Одесі сьогодні, 19 серпня, буде весь день спекотною. В місті зранку небо буде похмурим, а вже по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +35 °C. Тож варто запастися холодними напоями.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 19 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний 5-10 м/с.
- Температура вночі +20...+24 °C, вдень +30...+35 °C.
- Температура морської води +23...+25 °C.
Погода в Одеській області 19 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний 5-10 м/с.
- Температура вночі +21...+25 °C, вдень +30...+36 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Погода на Одещині в наступні кілька днів
За словами синоптиків, внаслідок впливу антициклону Maschal, погодні умови найближчими днями на Одещині та вздовж морського узбережжя зберігаються без істотних змін. Опадів не слід очікувати, а температурний фон залишається високим. Вночі +19...24 °C, а денні максимальні значення сягатимуть +30...+35 °C. Зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). Температура морської води +22...23 °C. Легке хвилювання моря.
Погода в Україні 19 серпня
У понеділок, 19 серпня, в Україні погода буде мінливо хмарною. Опадів не очікується. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +24...+29 °С.
На Закарпатті та в південній частині вночі +15...+20 °С, а вдень +27...+33 °С.
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