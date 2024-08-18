Прогноз погоди в Україні на завтра, 19 серпня — аномальна спека до +37 °C

Жінка намагається врятуватися від спеки у фонтані. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні та Києві завтра, 19 серпня, буде переважно спекотною. Прихід африканського антициклону принесе до низки регіонів аномальну спеку до +37 °С.

Про це інформує Meteoprog.

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За інформацією від синоптиків, завтра в Україні очікується ясна погода, без опадів. Вночі можлива мінлива хмарність, вдень подекуди на Волині.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температурна карта 19 серпня. Джерело: Windy

Температура повітря +18...+37 °С, на сході +19...+36 °С. Найспекотніше буде у центрі та на півдні: там стовпчики термометрів покажуть +22...+37 °С.

У західних регіонах середня температура становитиме +19...+34 °С, у Хмельницькому та Івано-Франківську +18...+32 °С.

У Криму протягом дня очікується до +35 °С, у Севастополі +20...+35 °С.

У столиці завтра протягом дня ясно, без істотних опадів. Температура повітря +20...+37 °С.