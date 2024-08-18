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Погода в Одесі — синоптики попередили про новий антициклон

18 серпня 2024 05:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні: 18 серпня
Чоловік умивається прохолодною водою. Фото: pixabay
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 18 серпня, буде спекотною та сухою. Температура вдень становитиме близько +32 °C, вітер сьогодні буде змінних напрямків, але без різких поривів. Опадів у регіоні не очікується, тож сонце може припікати — варто не забувати про захист від його проміння. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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За інформацією синоптиків, сьогодні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Одесі 18 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
  • Температура вночі +18...+20 °C, вдень +28...+32 °C.
Погода в Одесі — синоптики попередили про вплив нового антициклону - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 18 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
  • Температура вночі +11...+13 °C, вдень +27...+32 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одесі — синоптики попередили про вплив нового антициклону - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода на Одещині в наступні кілька днів

За словами синоптиків, внаслідок впливу антициклону Maschal, погодні умови найближчими днями на Одещині та вздовж морського узбережжя зберігаються без істотних змін. Опадів не слід очікувати, а температурний фон залишається високим. Вночі +19...24 °C, а денні максимальні значення сягатимуть +30...+35 °C. Зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). Температура морської води +22...23 °C. Легке хвилювання моря. 

Погода в Одесі — синоптики попередили про вплив нового антициклону - фото 3
Графік прогнозу по Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Прогноз погоди в Україні 18 серпня

У неділю, 18 серпня, в Україні погода буде мінливо хмарною. Опадів не очікується. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +24...+29 °С.

На Закарпатті та в південній частині вночі +15...+20 °С, а вдень +27...+33 °С.

Погода в Одесі — синоптики попередили про вплив нового антициклону - фото 4
Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

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