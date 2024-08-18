Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні: 18 серпня

Чоловік умивається прохолодною водою. Фото: pixabay

Погода в Одесі сьогодні, 18 серпня, буде спекотною та сухою. Температура вдень становитиме близько +32 °C, вітер сьогодні буде змінних напрямків, але без різких поривів. Опадів у регіоні не очікується, тож сонце може припікати — варто не забувати про захист від його проміння.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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За інформацією синоптиків, сьогодні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Одесі 18 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +28...+32 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 18 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі +11...+13 °C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода на Одещині в наступні кілька днів

За словами синоптиків, внаслідок впливу антициклону Maschal, погодні умови найближчими днями на Одещині та вздовж морського узбережжя зберігаються без істотних змін. Опадів не слід очікувати, а температурний фон залишається високим. Вночі +19...24 °C, а денні максимальні значення сягатимуть +30...+35 °C. Зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас). Температура морської води +22...23 °C. Легке хвилювання моря.

Графік прогнозу по Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Прогноз погоди в Україні 18 серпня

У неділю, 18 серпня, в Україні погода буде мінливо хмарною. Опадів не очікується. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +10...+15 °С, а вдень +24...+29 °С.

На Закарпатті та в південній частині вночі +15...+20 °С, а вдень +27...+33 °С.