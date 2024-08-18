Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня: 18 августа

Погода в Одессе — синоптики предупредили о новом антициклоне
Погода в Одессе сегодня, 18 августа, будет жаркой и сухой. Температура днем будет около +32 °C, ветер сегодня будет переменных направлений, но без резких порывов. Осадков в регионе не ожидается, так что солнце может припекать — стоит не забывать о защите от его лучей.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков сегодня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Одессе 18 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+32 °C.
Погода в Одесской области 18 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
- Температура ночью +11...+13 °C, днем +27...+32 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода на Одесчине в ближайшие несколько дней
По словам синоптиков, в результате воздействия антициклона Maschal погодные условия в ближайшие дни на Одесчине и вдоль морского побережья сохраняются без существенных изменений. Осадков нельзя ожидать, а температурный фон остается высоким. Ночью +19...24 °C, а дневные максимальные значения будут достигать +30...+35 °C. Сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс). Температура морской воды +22...23°C. Легкое волнение моря.
Прогноз погоды в Украине 18 августа
В воскресенье, 18 августа, в Украине погода будет переменной. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью будет +10...+15 °С, а днем +24...+29 °С.
В Закарпатье и в южной части ночью +15...+20 °С, а днем +27...+33 °С .
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