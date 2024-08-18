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Погода в Одессе — синоптики предупредили о новом антициклоне

18 августа 2024 05:23
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня: 18 августа
Мужчина умывается прохладной водой. Фото: pixabay
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 18 августа, будет жаркой и сухой. Температура днем будет около +32 °C, ветер сегодня будет переменных направлений, но без резких порывов. Осадков в регионе не ожидается, так что солнце может припекать — стоит не забывать о защите от его лучей.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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По информации синоптиков сегодня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Одессе 18 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
  • Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+32 °C.
Погода в Одессе синоптики предупредили о влиянии нового антициклона - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 18 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
  • Температура ночью +11...+13 °C, днем +27...+32 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одессе - синоптики предупредили о влиянии нового антициклона - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода на Одесчине в ближайшие несколько дней

По словам синоптиков, в результате воздействия антициклона Maschal погодные условия в ближайшие дни на Одесчине и вдоль морского побережья сохраняются без существенных изменений. Осадков нельзя ожидать, а температурный фон остается высоким. Ночью +19...24 °C, а дневные максимальные значения будут достигать +30...+35 °C. Сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс). Температура морской воды +22...23°C. Легкое волнение моря.

Погода в Одессе - синоптики предупредили о влиянии нового антициклона - фото 3
График прогноза по Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Прогноз погоды в Украине 18 августа

В воскресенье, 18 августа, в Украине погода будет переменной. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет +10...+15 °С, а днем +24...+29 °С.

В Закарпатье и в южной части ночью +15...+20 °С, а днем +27...+33 °С .

Погода в Одессе - синоптики предупредили о влиянии нового антициклона - фото 4
Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

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05:23 Погода в Одессе — синоптики предупредили о новом антициклоне

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