Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня: 18 августа

Мужчина умывается прохладной водой. Фото: pixabay

Погода в Одессе сегодня, 18 августа, будет жаркой и сухой. Температура днем будет около +32 °C, ветер сегодня будет переменных направлений, но без резких порывов. Осадков в регионе не ожидается, так что солнце может припекать — стоит не забывать о защите от его лучей.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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По информации синоптиков сегодня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Одессе 18 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+32 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 18 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью +11...+13 °C, днем +27...+32 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода на Одесчине в ближайшие несколько дней

По словам синоптиков, в результате воздействия антициклона Maschal погодные условия в ближайшие дни на Одесчине и вдоль морского побережья сохраняются без существенных изменений. Осадков нельзя ожидать, а температурный фон остается высоким. Ночью +19...24 °C, а дневные максимальные значения будут достигать +30...+35 °C. Сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс). Температура морской воды +22...23°C. Легкое волнение моря.

График прогноза по Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Прогноз погоды в Украине 18 августа

В воскресенье, 18 августа, в Украине погода будет переменной. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет +10...+15 °С, а днем +24...+29 °С.

В Закарпатье и в южной части ночью +15...+20 °С, а днем +27...+33 °С .