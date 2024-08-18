Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 18 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Пожар в лесу. Фото иллюстративное: nta.ua

Погода в Украине в воскресенье, 18 августа, будет переменно облачной. Днем в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 18 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью будет +14...+19 °С, а на юге страны +22 °С. Днем будет +29...+34 °С. В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара +35...+36 °С. В Карпатах ожидается +22...+27 °С.

Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

Какая погода будет 18 августа в Киеве и Киевской области

В Киевской области будет переменно облачная погода. Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь, по области местами гроза. Скорость юго-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет +14...+19 °С, а днем +29...+34 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +16...+18 °С, а днем поднимутся до +31...+33 °С.

Синоптики предупреждают, что с 18 по 20 августа в Киевской области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта пожарной опасности в Киевской области в период с 18 по 20 августа

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В период с 18 по 20 августа в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, а 20 августа еще и Волынской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу народного синоптика, в воскресенье, 18 августа, столбики термометров в большинстве областей Украины поднимутся до +30...+35 °С и выше. На западе, севере и центральной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди. На юге и на востоке без осадков.

В Киеве в воскресенье, 18 августа, усилится жара. Максимальная дневная температура будет составлять +32...+35 °С. Во второй половине дня или к вечеру в столице возможны локальные грозовые дожди.