Прогноз погоди в Україні на неділю, 18 серпня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Пожежа в лісі. Фото ілюстративне: nta.ua

Погода в Україні в неділю, 18 серпня, буде мінливо хмарною. Удень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій і Черкаській областях пройде короткочасний дощ і можлива гроза. На решті території без опадів.

Про це в суботу, 17 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 18 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +14...+19 °С, а на півдні країни +22 °С. Удень буде +29...+34 °С. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях місцями сильна спека +35...+36 °С. У Карпатах очікується +22...+27 °С.

Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

Яка погода буде 18 серпня в Києві та Київській області

На Київщині буде мінливо хмарна погода. Уночі без опадів. Удень місцями короткочасний дощ, по області подекуди гроза. Швидкість південно-східного вітру 3–8 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень +29...+34 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +16...+18 °С, а вдень піднімуться до +31...+33 °С.

Синоптики попереджають, що в період із 18 по 20 серпня в Київській області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта пожежної небезпеки в Київській області в період із 18 по 20 серпня

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У період із 18 по 20 серпня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, а 20 серпня ще й Волинської областей, очікується надзвичайних рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у неділю, 18 серпня, стовпчики термометрів у більшості областей України піднімуться до +30...+35 °С і вище. На заході, півночі та в центральній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півдні та сході без опадів.

У Києві в неділю, 18 серпня, посилиться спека. Максимальна денна температура становитиме +32...+35 °С. У другій половині дня або надвечір у столиці можливі локальні грозові дощі.