Прогноз погоди в Україні 17 серпня — Діденко попередила про аномальну спеку

Чоловік у фонтані рятується від спеки. Ілюстративне фото: УНІАН

У неділю, 18 серпня, в деяких регіонах України пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +30...+32 °C. Українцям варто готуватися до подальшого посилення спеки.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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У неділю, 18 серпня, у західних, північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півдні та сході обійдеться без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +30 до +32 °C. Існує висока ймовірність повернення аномальної спеки до нашої країни.

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У Києві в неділю спека посилиться, вдень максимально до +32...+35 °C. Стане дещо прохолодніше у другу половину дня, до того ж очікуються локальні грозові дощі.

"Отже, готуємося до сильної спеки та ймовірних вимкнень струму", — підсумувала свій прогноз Діденко.