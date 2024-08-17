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Від грози до спеки — синоптики попередили області про зливу та пекло до +36 °C сьогодні

17 серпня 2024 04:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 17 серпня — гроза й спека до +36 °C
Сильна гроза над містом. Фото: pixabay
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в суботу, 17 серпня, буде сонячною та спекотною. Лише у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та інших областях очікують грозові зливи. Водночас на півдні та деяких центральних регіонах температура повітря підскочить до +36 °C, на решті території буде до +33 °C. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 17 серпня

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості західних областей та на Вінниччині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. В Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с", — прогнозують синоптики.

Температура повітря:

  • вночі +14...+19 °C, в Одеській області до +22 °C, у східних та північно-східних областях +11...+16 °C;
  • вдень +28...+33 °C, на півдні та Кіровоградщині подекуди +35...+36 °C;
  • у Карпатах вночі +12...+17 °C, вдень +21...+26 °C;
  • у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +30...+32 °C.
Погода на сьогодні, 17 серпня
Прогноз погоди в Україні на суботу, 17 серпня. Фото: Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 17-18 серпня у східних, центральних, більшості південних областях, а також у:

  • Волинській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Чернівецькій,
  • Сумській,
  • Чернігівській, 
  • Житомирській,
  • Херсонській, 
  • Рівненській,
  • в Криму.
Прогноз погоди на сьогодні, 17 серпня
Пожежна небезпека в Україні в неділю, 18 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас синоптики застерігають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Київській області 17-18 серпня.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — попереджають в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні сьогодні, 17 серпня
Пожежна небезпека в Київській області 17-18 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 17 серпня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні 17 серпня суху й сонячну погоду, а також спеку +29...+33 °C, у східних областях буде свіжіше — +27...+29 °C. 

Прогноз від Наталки Діденко 17 серпня
Прогноз температури повітря в Україні в суботу, 17 серпня. Фото: meteopost.com

У Києві теж буде сухо й спекотно, повітря прогріється до +30...+32 °C.

Погода від Наталки Діденко 17 серпня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

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