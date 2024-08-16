Прогноз погоди на вихідні 17 та 18 серпня від Укргідрометцентру

Пожежа в лісі. Фото: Укргідрометцентр

На вихідні, 17 та 18 серпня, синоптики прогнозують в частині областей України дощі з грозами. Стовпчики термометрів в деяких областях досягнуть +37 °C.

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру у Facebook у п'ятницю, 16 серпня.

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Вихідні в Україні обіцяють бути надзвичайно спекотними. У період з 17 по 18 серпня температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+20 °C, а на узбережжі морів підніметься до +23 °C. Вдень термометри покажуть +28...+34 °C. У південних областях та на Кіровоградщині вже 17 серпня можна очікувати температуру до +35 °C, а 18-19 серпня, за винятком заходу та півночі, спека посилиться ще більше досягаючи +37 °C в окремих регіонах Україні.

В цілому, опадів не очікується, але в західних областях, а також у Вінницькій області можливі короткочасні дощі з грозами, а в неділю вони спостерігатимуться і в Житомирській, Київській та Черкаській областях.

Температурна карта на 17 серпня. Фото: Метеопост