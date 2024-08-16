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Припече до +34 °C — в яких областях синоптики попереджають про підвищений рівень небезпеки

16 серпня 2024 04:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 16 серпня — де підвищений рівень небезпеки
Пожежа в лісі. Фото: росЗМІ
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в п'ятницю, 16 серпня, буде сухою та сонячною. Дощі можливі лише на крайньому заході. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Тернопільській та інших областях. Температура повітря подекуди підстрибне до +34 °C, однак в більшості очікується до +29 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 16 серпня

Синоптики прогнозують в Україні 16 серпня мінливу хмарність. На Прикарпатті та Закарпатті подекуди очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +10...+15 °C, вдень +24...+29 °C, в Карпатах +18...+23 °C;
  • у південно-західних та Херсонській областях вночі +15...+20 °C, вдень +29...+34 °C;
  • у Києва вночі +13...+15 °C, вдень +26...+28 °C.
Погода сьогодні, 16 серпня
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 16 серпня. Фото: Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі опублікували попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 16-18 серпня. Небезпека загрожує східним, центральним, більшості південним областям, а також Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській, Чернігівській областям та Криму.

Крім того, 17-18 серпня в небезпеці Житомирська, Київська, Херсонська, а 18 серпня й Рівненська області.

Прогноз погоди сьогодні, 16 серпня
Пожежна небезпека в Україні в неділю, 16 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 16 серпня

"16 серпня, скрізь буде сонячно, сухо і дуже тепло. Трохи хіба дощів припаде в пʼятницю на Карпати та на Волинь. І все)" — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, повітря прогріється до +26...+29 °C, у південних та західних областях припікатиме сонце — +28...+33 °C.

Прогноз від Наталки Діденко сьогодні, 16 серпня
Прогноз температури повітря в Україні на п'ятницю, 16 серпня. Фото: meteopost.com

В Києві теж буде сухо, температура повітря становитиме +26...+28 °C. Однак незабаром спека добереться й до столиці.

Погода в Києві сьогодні, 16 серпня
Прогноз температури повітря в Києві 16-29 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko
Погода від Наталки Діденко на сьогодні, 16 серпня
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки Наталки Діденко

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03:26 Виїзд 17-річного за кордон без військового обліку — чи можливо це

Оновлено

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