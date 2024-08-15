Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Аномальна спека може спричинити масштабні пожежі в Україні — синоптики дали прогноз на завтра arrow

Аномальна спека може спричинити масштабні пожежі в Україні — синоптики дали прогноз на завтра

15 серпня 2024 20:06
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 16 серпня
Аномальна спека спричинила масштабну пожежу. Ілюстративне фото: AP
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у п'ятницю, 16 серпня, на всій території пануватиме суха та сонячна погода. Проте синоптики попереджають про ризик пожеж.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 16 серпня

Синоптики прогнозують, що в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ з грозою.

Температура повітря у південно-західній частині України та у Херсонській області вночі +15...+20°С, вдень +29...+34°С.

На решті території вночі +10...+15°С, вдень +24...+29°С, в Карпатах +18...+23°С.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Температура повітря вночі +10...+15°С, вдень +24...+29°С.

Погода в Україні 16 серпня
Погода в Україні на 16 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні

В Укргідрометцентрі попереджають, що протягом 16-18 серпня у східних, центральних, більшості південних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській, Чернігівській областях та в Криму буде діяти надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

А на 17-18 серпня пожежну небезпеку оголосили у Житомирській, Київській, Херсонській.

Також 18 серпня у Рівненській областях буде діяти надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

карта пожеж
Карта пожежної небезпеки на 16-18 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 16 серпня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 16 серпня в Україні та Києві погода буде сонячною та сухою.

Лише у Карпатах та у Волинській області можуть бути короткочасні дощі. 

Температура повітря протягом дня становитиме +26...+29°С.

На півдні та заході України стовпчики термометрів піднімуться до +28...+33°С.

Синоптик також попередила, що на Україну насувається потужний антициклон з Африки, який знову спричинить аномальну спеку. 

Температурна карта
Температурна карта на 16 серпня. Фото: Ventusky

Також важливі новини дня по темі:

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні аномальна спека спека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:16 На Харківщині лунали вибухи — Росія вдарила по підприємству, є загиблі та поранені

20:06 Аномальна спека може спричинити масштабні пожежі в Україні — синоптики дали прогноз на завтра

20:02 Вступ до коледжу після ПТУ — чи має людина право на відстрочку

20:00 Бронювання після мобілізації — коли це можливо

19:57 Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

19:19 Тисячі куликів-чоботарів на Тузлівських лиманах — боротьба за життя під час війни

19:13 Спалили десяток автомобілів військових — у двох містах України затримали агентів ФСБ

Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

18:46 Правоохоронці викрили посадовців Київавтодору на розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів

20:16 На Харківщині лунали вибухи — Росія вдарила по підприємству, є загиблі та поранені

20:06 Аномальна спека може спричинити масштабні пожежі в Україні — синоптики дали прогноз на завтра

20:02 Вступ до коледжу після ПТУ — чи має людина право на відстрочку

20:00 Бронювання після мобілізації — коли це можливо

19:57 Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

19:19 Тисячі куликів-чоботарів на Тузлівських лиманах — боротьба за життя під час війни

19:13 Спалили десяток автомобілів військових — у двох містах України затримали агентів ФСБ

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

18:46 Правоохоронці викрили посадовців Київавтодору на розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів

18:42 Полював на HIMARS та допомагав з наступом — на Донеччині затримали російського шпигуна

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію