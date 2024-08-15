Прогноз погоди в Україні на завтра 16 серпня

Аномальна спека спричинила масштабну пожежу. Ілюстративне фото: AP

В Україні у п'ятницю, 16 серпня, на всій території пануватиме суха та сонячна погода. Проте синоптики попереджають про ризик пожеж.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 16 серпня

Синоптики прогнозують, що в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ з грозою.

Температура повітря у південно-західній частині України та у Херсонській області вночі +15...+20°С, вдень +29...+34°С.

На решті території вночі +10...+15°С, вдень +24...+29°С, в Карпатах +18...+23°С.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Температура повітря вночі +10...+15°С, вдень +24...+29°С.

Погода в Україні на 16 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні

В Укргідрометцентрі попереджають, що протягом 16-18 серпня у східних, центральних, більшості південних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській, Чернігівській областях та в Криму буде діяти надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

А на 17-18 серпня пожежну небезпеку оголосили у Житомирській, Київській, Херсонській.

Також 18 серпня у Рівненській областях буде діяти надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта пожежної небезпеки на 16-18 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 16 серпня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 16 серпня в Україні та Києві погода буде сонячною та сухою.

Лише у Карпатах та у Волинській області можуть бути короткочасні дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме +26...+29°С.

На півдні та заході України стовпчики термометрів піднімуться до +28...+33°С.

Синоптик також попередила, що на Україну насувається потужний антициклон з Африки, який знову спричинить аномальну спеку.