Прогноз погоды в Украине на завтра 16 августа

Масштабный пожар из-за аномальной жары. Иллюстративное фото: AP

В Украине в пятницу, 16 августа, на всей территории будет царить сухая и солнечная погода. Однако синоптики предупреждают о риске пожаров.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 16 августа

Синоптики прогнозируют, что в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только в Прикарпатье и на Закарпатье днем местами кратковременный дождь с грозой.

Температура воздуха в юго-западной части Украины и Херсонской области ночью +15...+20 °С, днем +29...+34 °С.

На остальной территории ночью +10...+15 °С, днем +24...+29 °С, в Карпатах +18...+23 °С.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве и области прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем +24...+29 °С.

Погода в Украине на 16 августа. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине

В Укргидрометцентре предупреждают, что 16-18 августа в восточных, центральных, большинстве южных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской, Черниговской областях и в Крыму будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А на 17-18 августа пожарную опасность объявили в Житомирской, Киевской, Херсонской.

Также 18 августа в Ровенской областях будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта пожарной опасности на 16-18 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко 16 августа

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 16 августа в Украине и Киеве погода будет солнечной и сухой.

Только в Карпатах и Волынской области могут быть кратковременные дожди.

Температура воздуха в течение дня составит +26...+29 °С.

На юге и западе Украины столбики термометров поднимутся до +28...+33 °С.

Синоптик также предупредила, что на Украину надвигается мощный антициклон из Африки, который снова повлечет за собой аномальную жару.