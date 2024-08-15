Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра 16 августа

Лесной пожар. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине и Киеве в пятницу, 16 августа, будет преимущественно сухой и солнечной, которая может спровоцировать пожарную опасность. Лишь в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом заявили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 16 августа. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только в Прикарпатье и Закарпатье днем местами кратковременный дождь с грозой.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температурная карта на 16 августа. Источник: Windy

Температура воздуха в юго-западной части Украины и Херсонской области ночью +15...+20 °С, днем +29...+34 °С. На остальной территории ночью +10...+15 °С, днем +24...+29 °С, в Карпатах +18...+23 °С.

В Киеве и области завтра переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха в Киевской области ночью +10...+15 °С , днем +24...+29 °С .

В столице завтра ночью +13...+15 °С , днем +26...+28 °С .

Кроме того, синоптики добавляют, что в течение 16-18 августа в восточных, центральных, большинстве южных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской, Черниговской областях и в Крыму, 17-18 августа и в Житомирской, Киевской, Херсонской, 18 августа в Ровенской областях будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.