Прогноз погоды в Украине на завтра 16 августа от Наталки Диденко.

Мужчина страдает от аномальной жары. Иллюстративное фото: IStock

Погода в Украине и Киеве в пятницу, 16 августа, будет солнечной, сухой и очень тепло. В то же время на нашу страну надвигается мощный антициклон из Африки, который снова повлечет за собой аномальную жару.

Об этом заявила народный синоптик Наталка Диденко.

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Температурные показатели в месяц. Источник: Facebook Наталки Диденко

По словам синоптика, преимущественно теплая и сухая погода будет наблюдаться по всей стране, только в Карпатах и Волынской области могут быть кратковременные дожди.

Температура воздуха в течение дня составит +26...+29°С, на юге и западе Украины столбики термометров поднимутся до +28...+33°С.

Температурная карта на 16 августа. Источник: Windy

В Киеве 16 августа ожидается сухая погода, без существенных осадков. Температура воздуха +26...+28°С.

Также Диденко добавила, что с 17-18 августа температура воздуха на всей территории страны может вырасти до +33°С и выше.