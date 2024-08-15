Магнитные бури 15 августа — прогноз для метеозависимых

Как сегодня повлияют вспышки на Солнце на самочувствие — прогноз магнитных бурь
За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло десять вспышек, поэтому в четверг, 15 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 августа
В четверг, 15 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С, четыре вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,1.
Самые мощные — солнечные вспышки X-класса
Солнечные вспышки X-класса встречаются нечасто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними космические микроволновые излучения могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают полярное сияние.
Ожидается, что в четверг, 15 августа, геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 15 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 72.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.
Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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