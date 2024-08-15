Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Как сегодня повлияют вспышки на Солнце на самочувствие — прогноз магнитных бурь arrow

Как сегодня повлияют вспышки на Солнце на самочувствие — прогноз магнитных бурь

15 августа 2024 13:31
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 15 августа — прогноз для метеозависимых
Женщина страдает головной болью. Фото: Reuters
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло десять вспышек, поэтому в четверг, 15 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 15 августа

В четверг, 15 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С, четыре вспышки класса М и одна вспышка класса Х1,1.

Самые мощные — солнечные вспышки X-класса

Солнечные вспышки X-класса встречаются нечасто. В случае, если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними космические микроволновые излучения могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают полярное сияние.

Ожидается, что в четверг, 15 августа, геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 15 августа:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 72.

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

Также важные новости дня по теме:

погода космос Солнце самочувствие здоровье магнитные бури головная боль плохое самочувствие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

13:57 В Сумах слышен громкий взрыв — сообщают о ракетном ударе

13:55 Харрис опередила Трампа в пяти важных штатах — что показывают опросы

13:54 Гранты на высшее образование до 37,5 тыс. грн — какие баллы НМТ/ВНО нужны, чтобы получить деньги

13:52 Клочки земли за безумные деньги и элитные авто — журналисты изучили декларации чиновницы с Киевщины

13:51 Планировали продать гуманитарные авто — на Одесчине разоблачили мошенническую схему

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

13:31 Как сегодня повлияют вспышки на Солнце на самочувствие — прогноз магнитных бурь

13:23 Здесь вам не кладбище, — в школе Одессы отказали ставить мемориальную доску в честь павшего Героя

13:21 Взрыв на Днепропетровской области — в ОВА рассказали первые подробности инцидента

13:18 Могут быть последствия — что делать, когда получил штраф от ТЦК и не оплатил его

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Срочная новость

13:57 В Сумах слышен громкий взрыв — сообщают о ракетном ударе

13:55 Харрис опередила Трампа в пяти важных штатах — что показывают опросы

13:54 Гранты на высшее образование до 37,5 тыс. грн — какие баллы НМТ/ВНО нужны, чтобы получить деньги

13:52 Клочки земли за безумные деньги и элитные авто — журналисты изучили декларации чиновницы с Киевщины

13:51 Планировали продать гуманитарные авто — на Одесчине разоблачили мошенническую схему

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

13:31 Как сегодня повлияют вспышки на Солнце на самочувствие — прогноз магнитных бурь

13:23 Здесь вам не кладбище, — в школе Одессы отказали ставить мемориальную доску в честь павшего Героя

13:21 Взрыв на Днепропетровской области — в ОВА рассказали первые подробности инцидента

13:18 Могут быть последствия — что делать, когда получил штраф от ТЦК и не оплатил его

13:07 Бои в Курской области — Подоляк назвал главные цели операции ВСУ в России

18:43 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения