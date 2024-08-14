Магнитные бури 14 августа — прогноз для метеозависимых

Запасайтесь лекарствами — прогноз магнитных бурь на сегодня
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек, но не мощных, поэтому в среду, 14 августа, существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 августа
Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,2.
Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 14 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
- Количество солнечных пятен — 61.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.
Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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