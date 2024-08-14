Магнитные бури 14 августа — прогноз для метеозависимых

Магнитные бури повлияли на самочувствие женщины. Фото: freepik

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек, но не мощных, поэтому в среду, 14 августа, существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 августа

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,2.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 14 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 61.

Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурей. Фото: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: