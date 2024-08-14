Прогноз погоды в Украине — Наталка Диденко предупредила о жаре

Жара возвращается — народный синоптик Наталка Диденко предупредила ряд областей
В Украину с 17-18 августа возвращается летняя жара. А с четверга по всей территории страны будет доминировать антициклонический характер погоды, так что на дождь можно не надеяться.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram в среду, 14 августа.
Когда в Украину вернется жара
По данным народного синоптика Наталки Диденко, 15 и 16 августа погода в Украине существенно не изменится, однако уже с 17-18 августа жара вернется.
"Температура воздуха будет достигать и иногда значительно превышать +30 °C", — говорится в сообщении.
15 августа в Украине будет доминировать антициклонический характер погоды, дождей не ожидается. Температура воздуха в течение дня +25...+29°C, на юге и Закарпатье +28...+32°C.
В Киеве 15 августа будет сухо, солнечно, тепло, днем около +26 °C. А с 17-18 августа и в Киеве возобновится жаркая погода.
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