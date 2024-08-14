Прогноз погоды в Украине на среду, 14 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

На Украину надвигается антициклон — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня
Погода в Украине в среду, 14 августа, будет переменно облачной. Осадков не ожидается.
Об этом во вторник, 13 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 14 августа
Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет +9...+14 °С, а днем +22...+27 °С. На Закарпатье и в южной части ночью +12...+17 °С, на побережье морей до +21 °С, а днем +26...+31 °С.
В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет +9...+14 °С, а днем +22...+27 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 °С, а днем поднимутся до +24...+26 °С.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
В среду и четверг, 14 и 15 августа, в восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму, а 15 августа еще и в Волынской, Черновицкой, Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу народного синоптика, в среду, 14 августа, Украина окажется в зоне действия антициклона Mashal.
На всей территории будет царить сухая солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит +24...+29 °С, а на Закарпатье и крайнем юге временами до +30...+31 °С.
В Киеве будет солнечно сухо и тепло. Ночью столбики термометров опустятся до +11...+14 °С, а днем будет около +23 °С.
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