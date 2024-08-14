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На Украину надвигается антициклон — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

14 августа 2024 04:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на среду, 14 августа, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в среду, 14 августа, будет переменно облачной. Осадков не ожидается.

Об этом во вторник, 13 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 14 августа

Погода в Украине 14 августа
Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет +9...+14 °С, а днем +22...+27 °С. На Закарпатье и в южной части ночью +12...+17 °С, на побережье морей до +21 °С, а днем +26...+31 °С.

Карта температур в Украине 14 августа
Карта температур от Укргидрометцентра

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет +9...+14 °С, а днем +22...+27 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 °С, а днем поднимутся до +24...+26 °С.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 15 августа
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В среду и четверг, 14 и 15 августа, в восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму, а 15 августа еще и в Волынской, Черновицкой, Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

На Украину надвигается антициклон Mashal
Антициклон Mashal на карте

По прогнозу народного синоптика, в среду, 14 августа, Украина окажется в зоне действия антициклона Mashal.

На всей территории будет царить сухая солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит +24...+29 °С, а на Закарпатье и крайнем юге временами до +30...+31 °С.

В Киеве будет солнечно сухо и тепло. Ночью столбики термометров опустятся до +11...+14 °С, а днем будет около +23 °С.

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