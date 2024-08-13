Прогноз погоды в Украине на завтра 14 августа от Укргидрометцентра.

Женщина гуляет в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

В среду, 14 августа, в Украине ожидается преимущественно облачная погода. В некоторых регионах колонка термометра поднимется до +31 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 августа

В Украине 14 августа ожидается переменная облачность. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +9 до +14 °C, а днем будет +22...+27 °C. На Закарпатье и в южных регионах ночью температура будет +12...+17 °C (на побережье морей до +21 °C), днем — +26...+31 °C.

Прогноз погоды на 14 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 14 августа

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западным направлением со скоростью 5-10 м/с. Температура в области ночью будет колебаться от +9 °C до +14 °C, а днем от +22 °C до +27 °C. В Киеве ночью будет +12...+17 °C, а днем — +26...+31°C.