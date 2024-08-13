Магнітні бурі 13 серпня — прогноз для метеозалежних

Сонячна активність була на високому рівні — прогноз магнітних бур на сьогодні
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. На Сонці сталося 11 спалахів, тому у вівторок, 13 серпня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 13 серпня
Зазначається, що за останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М1,6.
Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 13 серпня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%
- Кількість сонячних плям — 79.
Як захиститися від магнітних бур
Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.
Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не зловживайте кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся режиму дня;
- більше гуляйте та отримуйте хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спіть не менше 7-8 годин на добу.
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