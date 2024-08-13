Магнитные бури 13 августа — прогноз для метеозависимых

Солнечная активность была на высоком уровне — прогноз магнитных бурь на сегодня
За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошло 11 вспышек, поэтому во вторник, 13 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 13 августа
Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С и три вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М1,6.
Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 13 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
- Количество солнечных пятен — 79.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, иногда могут иметь фатальные последствия.
Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте режим дня;
- больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питайтесь;
- больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спите не менее 7-8 часов в сутки.
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