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Солнечная активность была на высоком уровне — прогноз магнитных бурь на сегодня

13 августа 2024 13:31
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 13 августа — прогноз для метеозависимых
Магнитные бури повлияли на самочувствие мужчины. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошло 11 вспышек, поэтому во вторник, 13 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С и три вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М1,6.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 13 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
  • Количество солнечных пятен — 79.
магнитные бури 13 августа
Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурь. Фото: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не злоупотребляйте кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте режим дня;
  • больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питайтесь;
  • больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спите не менее 7-8 часов в сутки.

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