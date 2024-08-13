Магнитные бури 13 августа — прогноз для метеозависимых

Магнитные бури повлияли на самочувствие мужчины. Фото: freepik

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. На Солнце произошло 11 вспышек, поэтому во вторник, 13 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 августа

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С и три вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М1,6.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 13 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 79.

Женщина испытывает головную боль из-за магнитных бурь. Фото: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: